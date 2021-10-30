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The Drive показало кадры ремонта американского бомбардировщика B-2 Spirit
Армия
The Drive показало кадры ремонта американского бомбардировщика B-2 Spirit
airforce.com

Вашингтон, 30 октября. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов отправили на ремонт «самый дорогой самолет в мире», стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. Соответствующие кадры опубликовало The Drive.

Обозреватель издания Тайлер Рогоуэй в своем материале отметил, что стоимость одного часа полета машины достигает 170 000 долларов. Это связано с уникальной обшивкой бомбардировщика, которая позволяет ему «скрываться от радаров», но требует особого внимания. Автор добавил, что полный техосмотр B-2 проводится раз в девять лет.

Отмечается, что Northrop B-2 Spirit является первым современным серийным стратегическим самолетом, сконструированным по схеме «летающего крыла». В его задачи входят прорыв плотной противовоздушной обороны и доставка обычного или ядерного оружия. Бомбардировщик производился с 1986 по 1999 год, всего была выпущена 21 единица этой воздушной техники.

Ранее капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин назвал причину, почему России не стоит бояться бомбардировщиков США. По его словам, российские системы ПВО не оставят шанса ни одному иностранному самолету.

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