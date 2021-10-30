Любовница Муслима Магомаева вспомнила о переезде в США и рассказала о доходах

Москва, 30 октября. Экс-возлюбленная певца Муслима Магомаева Мила Фиготина впервые за долгие годы согласилась дать интервью, в рамках которого призналась, что живет за счет недвижимости в США.

Магомаев был окружен вниманием женщин в период карьеры на сцене. Однако артист столкнулся с неудачей в браке с Офелией Велиевой — их отношения обернулись разводом. Более десяти лет он встречался с Милой Фиготиной, влюбленные даже стали родителями, но в итоге разошлись.

Фиготина решила круто изменить жизнь и переехала в США, где вырастила сына. Лишь недавно экс-избранница Магомаева показала корреспондентам шоу Андрея Малахова свой дом и объяснила, как зарабатывает в чужой стране.

«Я купила себе несколько домов и превратилась в лендлорда — человека, который сдает квартиры. Это и есть мой бизнес на сегодняшний день, в котором мы работаем с моим сыном и продолжаем жить в Соединенных Штатах Америки», — объяснила Фиготина.

Любовница Магомаева вспомнила, что решилась на переезд до перестройки. Ей сразу же удалось найти работу по специальности, несмотря на отсутствие знания английского языка.

Певица Светлана Лобода также решилась на переезд в другую страну ради возлюбленного и ребенка. Однако этой осенью артистка вышла на подиум модного показа в Москве, чтобы поддержать друга-дизайнера.