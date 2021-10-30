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19FortyFive6: советский «Объект 279» держал в страхе всех американских военных
Армия
19FortyFive6: советский «Объект 279» держал в страхе всех американских военных
wikipedia.org  /  Александр Маркин / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 30 октября. Разработанный в Советском Союзе танк «Объект 279» одним своим видом наводил ужас на американских военнослужащих, заявил военный эксперт Майкл Пек.

В статье для издания 19FortyFive аналитик пишет, что в конце 50-х годов прошлого века СССР возлагал большие надежды на свой экспериментальный проект, получивший кодовое название «Объект 279». Речь идет о танке, который держал в страхе всех американских военных, передает «ПолитРоссия».

По словам эксперта, в послевоенные годы тяжелые боевые машины хорошо себя зарекомендовали. Советские танки ИС-2 и ИС-3 обладали куда более высокими показателями прочности и огневой мощи, чем, например, американские Sherman, но самым грозным противником ВС США считали «Объект 279». Отмечается, что он мог выдержать удар любым бронебойным снарядом, но броня не смогла защитить его от политики.

19FortyFive6: советский «Объект 279» держал в страхе всех американских военных
wikipedia.org / Serguei S. Dukachev / CC BY-SA 3.0

«Никита Хрущев решил, что третья мировая война не будет повторением предыдущих противостояний. Он предвидел конфликт, в котором ядерные бомбы и высокотехнологичное оружие будут доминировать на поле боя», — говорится в публикации.

В конечном счете, советские войска стали отказываться от тяжелых танков. При этом Пек убежден, что ни один американский танкист не хотел бы столкнуться на поле боя с русским танком-монстром под названием «Объект 279».

Ранее в США заявили, что советский Т-34 повлиял на исторические события и изменил ход времени. Западные эксперты назвали его настоящим стальным монстром.

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