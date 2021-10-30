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Пропавший в Рязани семилетний мальчик найден живым и здоровым

  /   Обновлено: 30 октября 2021 20:33
Общество
Пропавший в Рязани семилетний мальчик найден живым и здоровым
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Рязань, 30 октября. Семилетнего мальчика, который ранее пропал в Рязани, удалось найти. Ребенок жив и здоров, сообщили в поисково-спасательном отряде «Мещера».

Как ранее сообщалось, ребенок пропал в Рязани днем 30 октября. Специалисты поисково-спасательного отряда распространили в социальных сетях его приметы, а также описали предметы одежды. Кроме того, жителям города объяснили, что ребенок 2014 года рождения, ему семь лет.

На поиски мальчика выдвинулись неравнодушные жители и волонтеры. В течение дня им удалось разыскать потерявшего ребенка.

«Найден. Жив. Спасибо неравнодушным и внимательным гражданам», — передает РИА Новости сообщение отряда «Мещера».

Как ранее сообщалось, в Нижегородской области нашли заблудившегося в лесу пенсионера. После осмотра медицинскими сотрудниками его передали родственникам.

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