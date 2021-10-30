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США поддержали инициативу Марокко об автономии на территории Западной Сахары
Весь мир
США поддержали инициативу Марокко об автономии на территории Западной Сахары
pexels.com  / 

Нью-Йорк, 30 октября. США вновь поддержали марокканскую инициативу об автономии в качестве «серьезного, заслуживающего доверия и реалистичного» решения территориального спора по Западной Сахаре.

Американский представитель в Совете Безопасности после ратификации СБ резолюции о продлении мандата Миссии ООН по проведению референдума в пустыне (МООНРЗС) до 31 октября 2022 года подчеркнул, что регион стремится к «мирному и процветающему будущему».

«США продолжат проводить частные консультации по вопросу о наилучшем способе достижения реалистичного, практичного, прочного и взаимоприемлемого решения, основанного на консенсусе», — добавил посол.

Вашингтон настоятельно призвал все стороны подтвердить приверженность миру добросовестным участием в политическом процессе. Назначение Стаффана де Мистуры специальным посланником в спорном регионе Западная Сахара дало возможность возобновить диалог под руководством ООН, чтобы найти справедливое решение, соответствующее резолюциям международной организации.

Ранее Фронт ПОЛИСАРИО, который считает, что королевство оккупировало пустыню, принял алжирских журналистов с целью показать непрекращающиеся боевые действия в регионе. В начале октября повстанцы приняли к сведению назначение Стаффана де Мистуры, подчеркнув, что при давлении Марокко на Западную Сахару мира лучше не ждать. Фронт выступает за независимость региона и образования на его территории Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР). Марокко, в свою очередь, согласно только на выделение автономии.

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