Доступ к сайту ИА «Регнум» ограничили в Белоруссии

Минск, 30 октября. Доступ к сайту российского информационного агентства «Регнум» ограничили в Белоруссии, говорится в сообщениях интернет-провайдеров.

Пользователи столкнулись с проблемами доступа к материалам сайта еще в пятницу, 29 октября. Блокировка интернет-ресурса произошла согласно решению министерства информации Республики Беларусь.

«Доступ к ресурсу ограничен на основании положения о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам и их составным частям, размещенным в глобальной компьютерной сети интернет», — говорится в сообщении.

Схожее сообщение об ограничении доступа выдает и крупнейший интернет-провайдер страны — госпредприятие «Белтелеком». Комментариев от ведомства пока не поступало.

Газета «Комсомольская правда» ранее приняла решение закрыть свое представительство в Минске. Об этом сообщили на сайте российского издания.