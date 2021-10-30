Представитель «Талибана» Муджахид положительно оценил визит движения в Россию

Кабул, 30 октября. Представитель движения «Талибан»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ) Забиулла Муджахид прокомментировал визит талибов в Москву.

Выступая на пресс-конференции в Кабуле, Муджахид отметил, что делегация талибов достигла «хорошего прогресса» на переговорах в Москве, где обсуждались три основных вопроса: сохранение стабильности в Афганистане, разморозка афганских активов и поддержка стран «региона Исламского Эмирата» (так талибы называют свою политическую систему. — Прим. ФАН).

Кроме того, делегация «Талибана» посетила Катар и Узбекистан, где обсудила вопрос безопасности границ, транзита и таможенного сотрудничества.

Визит талибов в Москву состоялся 20 октября. В «Президент-Отеле» перед началом заседания в «московском формате» по стабилизации ситуации в Афганистане с ними встретился глава МИД РФ Сергей Лавров.

1 Организация запрещена на территории РФ.