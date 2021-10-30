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Дандыкин: НАТО пытается скрыть провал направленной против России авантюры в Черном море
Армия
Дандыкин: НАТО пытается скрыть провал направленной против России авантюры в Черном море
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 30 октября. США и Североатлантический альянс стали понимать, что не в состоянии справиться с Россией в Черном море, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В интервью изданию «Народные Новости» военный эксперт прокомментировал заход в акваторию Черного моря оснащенного крылатыми ракетами эсминца USS Porter Военно-морских сил США. Дандыкин полагает, что подобными маневрами Пентагон пытается скрыть провал направленной против России авантюры НАТО.

Дандыкин: НАТО пытается скрыть провал направленной против России авантюры в Черном море
wikipedia.org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Patrick Gearhiser/Общественное достояние

Дело в том, что за последние годы Москва серьезно увеличила мощь Черноморского флота. При этом на Западе только сейчас стали осознавать, что не имеют против него шансов.

«Из этого можно сделать вывод: Америка и натовцы нервничают. Ситуация складывается так, что по-настоящему навредить России с учетом возросшей мощи ЧМФ и вооруженных сил в целом, не получается. Черное море находится под контролем России», — рассказал Дандыкин.

Ранее стало известно, что командование Военно-морских сил США отправило ракетный эсминец USS Porter в Черное море. При этом отмечалось, что судно будет взаимодействовать с союзниками и партнерами по НАТО. После прибытия в Черноморский регион корабль был взят под наблюдение ВМФ РФ.

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