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Украинский эксперт Гончаров: странам ЕС придется «воровать» газ друг у друга
Экономика
Украинский эксперт Гончаров: странам ЕС придется «воровать» газ друг у друга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Киев, 30 октября. Необходимость удовлетворить потребности населения собственной страны этой зимой заставит властей разных членов Евросоюза соперничать друг с другом, пишет директор Института развития Украины Александр Гончаров в газете «Главред».

Государствам Европы придется буквально красть голубое топливо друг у друга с целью не дать своим гражданам замерзнуть во время холодов, с чем согласны аналитики агентства Bloomberg.

Сейчас подземные хранилища газа в регионе заполнены всего лишь на 71%, хотя, как правило, закачиваются примерно на 91%. Некоторые эксперты считают, что после значительного снижения температуры воздуха европейские правительства начнут ограничивать экспортные возможности для поставок газа, чтобы не отдавать излишки необходимого топлива.

Руководитель украинского института развития особенно отмечает трудное положение Киева в сложившейся обстановке. По его мнению, у Украины сейчас далеко не лучшие перспективы.

«Да уж, чтобы загнать украинский энергетический сектор в такое тяжелейшее положение, надо было властям очень сильно постараться. При этом зима еще даже не началась, а это значит, что ситуация с энергетикой будет становиться только хуже. И сколько бы (Денис, премьер-министр Украины — Прим. ред.) Шмыгаль не выступал с напускным оптимизмом, украинская экономика продолжает страдать от многочисленных проблем», — подчеркивает политолог.

Согласно одной из версий, Украина сейчас не может восстановить свою экономику из-за тесной интеграционной политики с Европейским союзом. Больше всего от сотрудничества Брюсселя и Киева страдает промышленность страны.

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