Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 21:09
21:03
Шоу-бизнес
Гарик Харламов назвал Павла Волю подкаблучником
20:59
Армия
Аналитик Фененко обвинил Вашингтон в давлении на НАТО в вопросе ядерной политики США
20:58
Шоу-бизнес
Хлои Кардашьян отправилась на самоизоляцию с дочерью из-за заражения коронавирусом
20:57
Общество
Замглавы Минздрава России Глаголев назвал поддельные сертификаты о вакцинации самообманом
20:54
Экономика
Минстрой представил проект госпрограммы по развитию туризма в России
20:52
Армия
Польские военные провалили испытания нового разведкомплекса на базе БТР Rosomak
20:50
Политика
Главы МИД России и Турции начали переговоры на полях саммита G20
20:46
Происшествия
Москвич разбился насмерть после падения в шахту лифта с 20-го этажа
20:46
Происшествия
Три человека попали в больницу после ДТП с участием внедорожника и легковушки в Барнауле
20:46
Политика
Немецкий канал N-TV: Польша потеряет субсидии ЕС при отказе выплачивать штраф
Все новости

Темникова вспомнила, как продюсеры «Фабрики звезд» трижды пытались убрать ее из проекта
Шоу-бизнес
Темникова вспомнила, как продюсеры «Фабрики звезд» трижды пытались убрать ее из проекта
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

, 30 октября. Известная российская исполнительница Елена Темникова откровенно рассказала о своем участии в популярном телешоу «Фабрика звезд». По словам звезды, продюсеры проекта неоднократно пытались выгнать ее.

Много лет назад совсем юная артистка случайно попала на телевидение. Рядом с домом, где она временно жила в Москве, проходил кастинг на второй сезон нашумевшего шоу, и она решила взглянуть «одним глазком». Темникова уверена, что смогла пробиться на «Фабрику звезд» лишь благодаря родному городу, из которого она приехала.

«Скорее всего, повлияло то, что я из Кургана, потому что Максим Фадеев тоже из Кургана и, наверное, обратил внимание на землячку», — призналась певица в интервью для YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

По словам экс-солистки группы Serebro, на проекте у нее были довольно низкие рейтинги и продюсеры трижды пытались от нее избавиться. Однако каким-то чудом зрители всегда спасали артистку.

«У меня были очень плохие рейтинги. Меня пытались три раза выгнать за проект. Я почему-то очень не нравилась продюсерам, они потом открыто об этом сказали. Но народное голосование спасло, в те времена оно еще было честное», — рассказала артистка.

Темникова вспомнила, как продюсеры «Фабрики звезд» трижды пытались убрать ее из проекта
Prt Scr youtube.com / СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА

Темникова отметила, что в тот период была очень наивной и простой девушкой, от которой буквально сквозило провинциальностью. В любой непонятной ситуации юная девушка улыбалась. По ее словам, именно это могло стать причиной сильной любви зрителей и при этом недовольства со стороны руководства проекта.

Ранее популярная певица рассказала о перенесенном коронавирусе нового типа. Заболевшая актриса умудрилась заразить супруга, вместе с которым они перенесли недуг в легкой форме.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Темникова вспомнила, как продюсеры «Фабрики звезд» трижды пытались убрать ее из проекта
serebro бондарчук фадеев темникова фабрика звезд
Комментировать