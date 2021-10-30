Темникова вспомнила, как продюсеры «Фабрики звезд» трижды пытались убрать ее из проекта

, 30 октября. Известная российская исполнительница Елена Темникова откровенно рассказала о своем участии в популярном телешоу «Фабрика звезд». По словам звезды, продюсеры проекта неоднократно пытались выгнать ее.

Много лет назад совсем юная артистка случайно попала на телевидение. Рядом с домом, где она временно жила в Москве, проходил кастинг на второй сезон нашумевшего шоу, и она решила взглянуть «одним глазком». Темникова уверена, что смогла пробиться на «Фабрику звезд» лишь благодаря родному городу, из которого она приехала.

«Скорее всего, повлияло то, что я из Кургана, потому что Максим Фадеев тоже из Кургана и, наверное, обратил внимание на землячку», — призналась певица в интервью для YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

По словам экс-солистки группы Serebro, на проекте у нее были довольно низкие рейтинги и продюсеры трижды пытались от нее избавиться. Однако каким-то чудом зрители всегда спасали артистку.

«У меня были очень плохие рейтинги. Меня пытались три раза выгнать за проект. Я почему-то очень не нравилась продюсерам, они потом открыто об этом сказали. Но народное голосование спасло, в те времена оно еще было честное», — рассказала артистка.

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Темникова отметила, что в тот период была очень наивной и простой девушкой, от которой буквально сквозило провинциальностью. В любой непонятной ситуации юная девушка улыбалась. По ее словам, именно это могло стать причиной сильной любви зрителей и при этом недовольства со стороны руководства проекта.

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