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Глава МИД Аргентины на краткой встрече с Лавровым похвастался вакцинацией «Спутником V»
Политика
Глава МИД Аргентины на краткой встрече с Лавровым похвастался вакцинацией «Спутником V»
twitter.com  /  @MID_RF

Рим, 30 октября. Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе саммита G20 провел краткие переговоры с аргентинским коллегой Сантьяго Кафьеро. В ходе встречи иностранный дипломат похвастался, что сделал прививку российским препаратом «Спутник V».

Встреча «Большой двадцатки» проходит в столице Италии. Она длится два дня — 30 и 31 октября. В рамках саммита G20 состоялась беседа Лаврова с Кафьеро. Об этом сообщила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Первое, что сказал министр иностранных дел Аргентины, войдя в переговорную: "Спутник!". Привился», — написала дипломат.

Ранее министр иностранных дел России встретился на полях саммита с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли. Лавров указал на высокий уровень сотрудничества структуры с Москвой и предложил рассмотреть взаимоотношения сторон.

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Все новости / Политика / Глава МИД Аргентины на краткой встрече с Лавровым похвастался вакцинацией «Спутником V»
лавров захарова аргентина Спутник V
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