Рэпер Давид Манукян купил дом в подарок для матери

Москва, 30 октября. Ведущий шоу «Дом-2» Давид Манукян поделился с подписчиками радостной новостью: он сдержал давнее обещание и купил дом для мамы. Фолловеры с восторгом поддержали звезду.

Манукян регулярно делится с поклонниками не только забавными видео и собственной музыкой, но и показывает роскошную жизнь селебрити шоу-бизнеса. Однако лишь недавно артист смог выполнить обещание, которое дал шесть лет назад. Музыкант опубликовал трогательный пост, где поздравил маму с днем рождения и показал роскошный подарок.

«С днем рождения, моя любимая мама! Спасибо тебе за все, что ты сделала для меня! Шесть лет назад я обещал подарить тебе дом и сегодня сдержал слово», — поделился артист.

Пост Манукяна мгновенно растрогал фанатов. Подписчики отметили, что рэпер оказался прекрасным сыном.

«Дава, мы гордимся тобой! Ты просто лучший. С прошедшим твою прекрасную маму»; «Желаю каждой маме вырастить такого сына. Давид, ты большой молодец, а мама этого заслужила как никто другой»; «Дава, вот ты молодец. Твоя мама тобой гордится», — написали фолловеры.

Манукян недавно принял участие в съемках проекта «Что было дальше?». Артист поблагодарил за поддержкупоклонников, которых разозлило поведение комика Алексея Щербакова, пнувшего коробку рэпера с подарками для ведущих.