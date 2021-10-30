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Иордания будет выдворять из страны непривитых иностранных рабочих
Весь мир
Иордания будет выдворять из страны непривитых иностранных рабочих
pixabay.com  / 

Амман, 30 октября. Иордания анонсировала кампанию по выдворению экспатов, не прошедших вакцинацию от COVID-19. Соответствующие мероприятия начнутся в середине декабря и распространятся на каждого, кто не получил двух доз вакцины.

«Начиная с 15 декабря будут приняты строгие меры в отношении иностранных работников, которые не получили два укола вакцины против COVID-19», — говорится в заявлении Министерства внутренних дел Иордании.

Официальные власти Иордании сообщают о присутствии в 11-миллионном королевстве более чем миллиона иностранных рабочих, из которых соответствующую регистрацию прошли около 290 тысяч (данные на 2020 год). Такая картина наблюдается из-за невыдачи работодателями официальных разрешений на работу или вида на жительство. Другие же покидают свое рабочее место в результате различных нарушений, с которыми они сталкиваются.

Примерно две трети экспатов — египтяне. Остальные приехали преимущественно из Южной Азии — Бангладеш, Шри-Ланка, Индия, Непал, Филиппины.

В то же время Иордания  является одним из первых в мире государств, начавших вакцинацию иностранных рабочих. МВД королевства подчеркивает в своем заявлении, что экспатам вакцина предоставляется бесплатно, при этом не требуется предъявлять вид на жительство или разрешение на работу.

На сегодняшний день две дозы вакцины получили 36,16% населения Иордании. С начала 2020 года и до 29 октября 2021 года в стране зарегистрированы 859 726 случаев заражения коронавирусом, из которых 11 016 с летальным исходом.

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