Иордания будет выдворять из страны непривитых иностранных рабочих

Амман, 30 октября. Иордания анонсировала кампанию по выдворению экспатов, не прошедших вакцинацию от COVID-19. Соответствующие мероприятия начнутся в середине декабря и распространятся на каждого, кто не получил двух доз вакцины.

«Начиная с 15 декабря будут приняты строгие меры в отношении иностранных работников, которые не получили два укола вакцины против COVID-19», — говорится в заявлении Министерства внутренних дел Иордании.

Официальные власти Иордании сообщают о присутствии в 11-миллионном королевстве более чем миллиона иностранных рабочих, из которых соответствующую регистрацию прошли около 290 тысяч (данные на 2020 год). Такая картина наблюдается из-за невыдачи работодателями официальных разрешений на работу или вида на жительство. Другие же покидают свое рабочее место в результате различных нарушений, с которыми они сталкиваются.

"Strict measures will be taken against expatriate workers who have not received two doses of Covid vaccine, starting from December 15," said an interior ministry statement published by the official news agency Petra. #Jordan

https://t.co/NZnm1QlsAg — Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) October 30, 2021

Примерно две трети экспатов — египтяне. Остальные приехали преимущественно из Южной Азии — Бангладеш, Шри-Ланка, Индия, Непал, Филиппины.

В то же время Иордания является одним из первых в мире государств, начавших вакцинацию иностранных рабочих. МВД королевства подчеркивает в своем заявлении, что экспатам вакцина предоставляется бесплатно, при этом не требуется предъявлять вид на жительство или разрешение на работу.

Jordan sees 12 COVID-19 fatalities, 1,022 new cases on Saturdayhttps://t.co/ImBnF0oVYH pic.twitter.com/fAdqXhtA1j — ammannewspaper عمان الأردنية (@ammannewspaper) October 30, 2021

На сегодняшний день две дозы вакцины получили 36,16% населения Иордании. С начала 2020 года и до 29 октября 2021 года в стране зарегистрированы 859 726 случаев заражения коронавирусом, из которых 11 016 с летальным исходом.