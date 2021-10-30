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Автомобили Tesla оснастили новой функцией по отпугиванию потенциальных угонщиков
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Экономика
Автомобили Tesla оснастили новой функцией по отпугиванию потенциальных угонщиков
tesla.com  /  Tesla

Пало-Альто, 30 октября. Разработчики режима Sentry Mode в машинах Tesla дополнили его новой опцией. Теперь владельцы этих автомобилей за счет динамиков и модификатора голоса смогут испугать проходящих мимо людей.

Благодаря электронному модификатору человеческого голоса и динамиков авто теперь могут предупреждать пешеходов об опасности.

Однако стоит отметить, что голос в процессе использования новой функции звучит устрашающе. Разработчики сделали это специально, поскольку так автомобиль сможет отпугивать угонщиков или вандалов. Такая функция будет доступна только в машинах со встроенными динамиками, которые появились после 2019 года.

В конце минувшей недели американская компания Tesla увеличила стоимость своих авто на 5 тысяч долларов. Повышение ценников коснулось самых дорогих моделей — Model S и Model X, сообщается на сайте производителя.

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tesla автомобили угонщики
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