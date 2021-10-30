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Президент Аргентины выступил за корректировку международной финансовой системы
Экономика
Президент Аргентины выступил за корректировку международной финансовой системы
twitter.com  /  Пресс-служба президента Аргентнины

Рим, 30 октября. Существующая сегодня международная финансовая система нуждается в изменениях, заявил на саммите G20 президент Аргентины Альберто Фернандес.

Он призвал международное сообщества разработать «новые правила, чтобы уравнять страны». По словам аргентинского лидера, действующая система отдает приоритет спекуляциям, а не развитию народов, и поэтому должна быть скорректирована. В качестве примера недостатков нынешней финансовой системы он привел долг Аргентины перед Международным валютным фондом.

«Уникальный по своему размеру и условиям выплаты кредит, одобренный для того, чтобы благоприятствовать определенному правительству в конкретной ситуации, в итоге приговорил целые поколения, которые бесстрашно смотрят на судьбу, которую им навязали другие», — уточнил Фернандес.

Речь идет о предоставленных Буэнос-Айресу 57 млрд долларов от МВФ в 2018 году. Организация выдала кредит аргентинскому правительству при условии проведения ряда реформ, направленных на снижение инфляции и бюджетного дефицита. Фернандес, придя к власти в 2019 году, заявил о необходимости договориться с МВФ об отсрочке выплат, чтобы дать экономике страны возможность развиться и погасить долги. Однако на сегодняшний день соглашение между Аргентиной и МВФ так и не достигнуто.

Институт международных финансов ранее сообщил, что суммарная долговая нагрузка стран мира составляет почти 300 трлн долларов. По подсчетам аналитиков, это максимальный показатель за всю историю наблюдений.

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аргентина мвф финансы мировая экономика фернандес
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