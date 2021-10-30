Политолог Молчанов назвал «черной меткой» офшорный скандал с Зеленским

Киев, 30 октября. Фигурирование президента Украины Владимира Зеленского среди участников офшорного скандала можно считать сигналом с Запада, считает политолог Кирилл Молчанов.

Ранее Международный консорциум журналистов выпустил расследование — так называемое «Досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В списке оказался Зеленский. Верховная рада Украины обратилась в прокуратуру с требованием проверить данные из документа. Сам Зеленский признал наличие офшоров, но заявил, что они были сформированы во времена правления Виктора Януковича. По его словам, тогда «все структурировали свой бизнес, особенно, связанный с телевидением и СМИ».

Как отметил украинский эксперт Молчанов, Запад сформировал четкое понимание, что Зеленский больше не входит к ним в доверие, поэтому его ждет крах.

«Поэтому его надо обкладывать такими расследованиями. Раз это уже журналисты сказали, значит, это уже черная метка от западного мира», — считает политолог.

Ранее политолог Андрей Ермолаев назвал украинцев при Зеленском «крепостными гражданами». Из-за политики президента Украины граждан урезают в правах по конституции и преследуют за попытку их отстоять, пояснил эксперт.