Королева Елизавета II продолжит двухнедельный отдых по совету врачей

Лондон, 30 октября. Королева Елизавета II продлила отпуск по настоянию медицинских специалистов после обращения в больницу. Несмотря на это, глава монархии продолжит работу в облегченном формате.

Королева Великобритании Елизавета II сняла с себя часть обязанностей ради здоровья после плановой госпитализации. Глава государства провела двухнедельный отпуск, но затем согласилась продлить его по рекомендации врачей. Об этом сообщают представители Букингемского дворца в официальном сообщении.

«В продолжение их последней рекомендации, согласно которой королева должна отдохнуть несколько дней, врачи Ее Величества порекомендовали, чтобы она отдыхала еще две недели», — сказано в сообщении.

Королева продолжит выполнять некоторые обязанности за рабочим столом. Так, глава монархии может совершать виртуальные аудиенции, но ей придется отменить официальные визиты на светские мероприятия. Королева уже сообщила, что не сможет присутствовать на фестивале, приуроченном к Поминальному воскресенью.

Незадолго до отпуска королева провела ночь в больнице впервые за долгое время. Медики тщательно обследовали здоровье Елизаветы II, ради визита к врачам ей пришлось отменить визит в Северную Ирландию.