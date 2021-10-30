Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 21:08
21:03
Шоу-бизнес
Гарик Харламов назвал Павла Волю подкаблучником
20:59
Армия
Аналитик Фененко обвинил Вашингтон в давлении на НАТО в вопросе ядерной политики США
20:58
Шоу-бизнес
Хлои Кардашьян отправилась на самоизоляцию с дочерью из-за заражения коронавирусом
20:57
Общество
Замглавы Минздрава России Глаголев назвал поддельные сертификаты о вакцинации самообманом
20:54
Экономика
Минстрой представил проект госпрограммы по развитию туризма в России
20:52
Армия
Польские военные провалили испытания нового разведкомплекса на базе БТР Rosomak
20:50
Политика
Главы МИД России и Турции начали переговоры на полях саммита G20
20:46
Происшествия
Москвич разбился насмерть после падения в шахту лифта с 20-го этажа
20:46
Происшествия
Три человека попали в больницу после ДТП с участием внедорожника и легковушки в Барнауле
20:46
Политика
Немецкий канал N-TV: Польша потеряет субсидии ЕС при отказе выплачивать штраф
Все новости

Королева Елизавета II продолжит двухнедельный отдых по совету врачей
1
Общество
Королева Елизавета II продолжит двухнедельный отдых по совету врачей
wikipedia.org  /  Photograph taken by Julian Calder for Governor-General of New Zealand / CC BY-SA 4.0

Лондон, 30 октября. Королева Елизавета II продлила отпуск по настоянию медицинских специалистов после обращения в больницу. Несмотря на это, глава монархии продолжит работу в облегченном формате.

Королева Великобритании Елизавета II сняла с себя часть обязанностей ради здоровья после плановой госпитализации. Глава государства провела двухнедельный отпуск, но затем согласилась продлить его по рекомендации врачей. Об этом сообщают представители Букингемского дворца в официальном сообщении.

«В продолжение их последней рекомендации, согласно которой королева должна отдохнуть несколько дней, врачи Ее Величества порекомендовали, чтобы она отдыхала еще две недели», — сказано в сообщении.

Королева продолжит выполнять некоторые обязанности за рабочим столом. Так, глава монархии может совершать виртуальные аудиенции, но ей придется отменить официальные визиты на светские мероприятия. Королева уже сообщила, что не сможет присутствовать на фестивале, приуроченном к Поминальному воскресенью.

Незадолго до отпуска королева провела ночь в больнице впервые за долгое время. Медики тщательно обследовали здоровье Елизаветы II, ради визита к врачам ей пришлось отменить визит в Северную Ирландию.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Королева Елизавета II продолжит двухнедельный отдых по совету врачей
Елизавета II здоровье королевская семья
1 комментарий