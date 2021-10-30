Роман Широков заявил, что Георгий Джикия привез гол в ворота «Спартака»

Москва, 30 октября. Бывший футболист «Спартака» и сборной России Роман Широков высказался об упущенной победе команды Руя Витории в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:1). Хавбек ростовчан Данил Глебов забил гол на пятой добавленной минуте.

Экс-полузащитник призвал обратить внимание на игру защитника московского клуба Георгия Джикии, который, по его мнению, привез гол.

«Посмотрите, как играет лучший защитник России Джикия, и все вам станет понятно. На 90% в голе «Ростова» — его вина. [Николай] Рассказов здесь вообще не при делах. Они стояли и смотрели футбол, но Рассказов хоть как-то пытался предотвратить гол, а Джикия стоял и смотрел. Мне кажется, что в детско-юношеской школе учат тому, что не сделал Джикия при атаке. Но виноват будет тот, кого хотят видеть виновным – Рассказов. А не тот, кто на самом деле привез этот гол», — передает слова Широкова «Чемпионат».

Он также отметил, что игра «Спартак» — «Ростов» была равная, но москвичам была нужна победа, чтобы хоть как-то реабилитироваться после разгромного поражения в Петербурге.

Напомним, в матче 12-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил «Спартак» со счетом 7:1. Это стало крупнейшим поражением в истории чемпионата страны.