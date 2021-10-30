Спрос на углеводороды к 2050 году может снизиться вдвое

Москва, 30 октября. Институт развития технологий ТЭК презентовал РИА Новости результаты опроса, который включает различные сценарии изменения общемирового спроса на нефть.

Глобальная востребованность традиционных источников энергии к 2050 году может измениться совсем немного, либо снизиться в два раза. От уровня спроса на нефть и газ в мире будет зависеть и уровень добычи энергоносителей в России.

Объем добычи нефти и газового конденсата в РФ в 2020 году достиг 512,8 млн тонн. Данное значение на 50 млн тонн меньше по сравнению с 2019 годом. В процентном соотношении разница составляет 8,6%.

Согласно подсчетам аналитиков, через четверть века доля «грязных» источников энергии в мировом энергобалансе может снизиться с 80-85% до 60-65%. Отмечается, что нефть и уголь будут использоваться реже, а природный газ, напротив, станет популярнее, так как он является более «зеленым» энергоносителем.

«Спрос на углеводороды в мире сохранится еще как минимум пару десятилетий, если не больше. В случае с газом, скорее всего, существенно больше, чем два десятилетия, нефти — это минимум 20 лет, и скорее всего, тоже больше», — полагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Добыча отечественного черного золота к 2050 году может уменьшиться от уровня прошлого года на 20%, если отталкиваться от позитивного сценария. Базовый сценарий предполагает сокращение на 40%, а пессимистичный — на 60%.

«Уровень мировой и российской добычи нефти в перспективе может зависеть от темпов реализации странами программ сокращения углеродного следа и перехода на электротранспорт», — уверена директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.

Министры стран-участниц объединения экспортеров нефти ОПЕК+ считают, что необходимо постепенно увеличивать темпы добычи нефти. Октябрьское заседание установило допобъем в 0,4 млн баррелей в сутки.