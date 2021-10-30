Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 21:08
21:03
Шоу-бизнес
Гарик Харламов назвал Павла Волю подкаблучником
20:59
Армия
Аналитик Фененко обвинил Вашингтон в давлении на НАТО в вопросе ядерной политики США
20:58
Шоу-бизнес
Хлои Кардашьян отправилась на самоизоляцию с дочерью из-за заражения коронавирусом
20:57
Общество
Замглавы Минздрава России Глаголев назвал поддельные сертификаты о вакцинации самообманом
20:54
Экономика
Минстрой представил проект госпрограммы по развитию туризма в России
20:52
Армия
Польские военные провалили испытания нового разведкомплекса на базе БТР Rosomak
20:50
Политика
Главы МИД России и Турции начали переговоры на полях саммита G20
20:46
Происшествия
Москвич разбился насмерть после падения в шахту лифта с 20-го этажа
20:46
Происшествия
Три человека попали в больницу после ДТП с участием внедорожника и легковушки в Барнауле
20:46
Политика
Немецкий канал N-TV: Польша потеряет субсидии ЕС при отказе выплачивать штраф
Все новости

Спрос на углеводороды к 2050 году может снизиться вдвое

  /   Обновлено: 30 октября 2021 19:51
1
Экономика
Спрос на углеводороды к 2050 году может снизиться вдвое
gazprom-neft.ru  /  Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Москва, 30 октября. Институт развития технологий ТЭК презентовал РИА Новости результаты опроса, который включает различные сценарии изменения общемирового спроса на нефть.

Глобальная востребованность традиционных источников энергии к 2050 году может измениться совсем немного, либо снизиться в два раза. От уровня спроса на нефть и газ в мире будет зависеть и уровень добычи энергоносителей в России.

Объем добычи нефти и газового конденсата в РФ в 2020 году достиг 512,8 млн тонн. Данное значение на 50 млн тонн меньше по сравнению с 2019 годом. В процентном соотношении разница составляет 8,6%.

Согласно подсчетам аналитиков, через четверть века доля «грязных» источников энергии в мировом энергобалансе может снизиться с 80-85% до 60-65%. Отмечается, что нефть и уголь будут использоваться реже, а природный газ, напротив, станет популярнее, так как он является более «зеленым» энергоносителем.

«Спрос на углеводороды в мире сохранится еще как минимум пару десятилетий, если не больше. В случае с газом, скорее всего, существенно больше, чем два десятилетия, нефти — это минимум 20 лет, и скорее всего, тоже больше», — полагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Добыча отечественного черного золота к 2050 году может уменьшиться от уровня прошлого года на 20%, если отталкиваться от позитивного сценария. Базовый сценарий предполагает сокращение на 40%, а пессимистичный — на 60%.

«Уровень мировой и российской добычи нефти в перспективе может зависеть от темпов реализации странами программ сокращения углеродного следа и перехода на электротранспорт», — уверена директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.

Министры стран-участниц объединения экспортеров нефти ОПЕК+ считают, что необходимо постепенно увеличивать темпы добычи нефти. Октябрьское заседание установило допобъем в 0,4 млн баррелей в сутки.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Спрос на углеводороды к 2050 году может снизиться вдвое
россия прогноз митрахович добыча нефти Сафонова
1 комментарий