Страны «евротройки» и США помешают Ирану обзавестись ядерным оружием

Рим, 30 октября. Страны так называемой «евротройки» (Франция, Германия, Британия) и США примут меры, чтобы Иран никогда не смог производить или приобретать ядерное оружие.

В коммюнике по итогам встречи сторон в Риме говорится, что представители Франции, ФРГ, Британии и США обсудили риски для международной безопасности, которые создаются из-за активизации иранской ядерной программы. Указанные страны также выразили растущую озабоченность нарастающими провокационными ядерными мерами Тегерана. В качестве примера было приведено производство высокообогащенного урана.

«Мы выразили нашу решимость гарантировать, что Иран никогда не сможет произвести или приобрести ядерное оружие», — сказано в сообщении.

В заявлении также отмечалось, что США и Иран должны договориться о соблюдении СВПД и вернуться к дипломатическому диалогу для урегулирования других важным проблем.

Ранее замглавы МИД Ирана Али Багери сообщил, что Тегеран рассчитывает вернуться к переговорам с США о возобновлении «ядерной сделки» до конца ноября 2021 года. Отмечалось, что стороны уже обсудили условия, гарантирующие успех предстоящему дипломатическому процессу.