Телеведущая Ангелина Вовк рассказала о последней встрече с Игорем Кирилловым

Сегодня, 30 октября, стало известно, что легендарный диктор советского телевидения Игорь Кириллов ушел из жизни на 90-м году жизни. Телеведущая и народная артистка России Ангелина Вовк, которая длительное время проработала с Кирилловым, в последний раз виделась со своим коллегой еще год назад. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом ФАН.

Последняя встреча Ангелины Вовк и Игоря Кириллова состоялась на дне рождения их общего друга. Кириллов присутствовал там со своей второй супругой — Татьяной.

«Оставшись один после того, как умерла его первая жена, которую он очень любил, и после того, как нас всех выгнали на улицу с телевидения, конечно, у него было много боли в сердце. Но судьба послала ему Татьяну. И у них были чудесные отношения, и я радовалась за Игоря Леонидовича, что он не остался один», — рассказала ФАН Ангелина Вовк.

14 сентября в день рождения Кириллова телеведущая была за границей. Поэтому она отправила ему поздравление текстовым сообщением. Вовк впервые не смогла прийти и лично поздравить коллегу. О чем теперь сильно сожалеет.

«Наши дни рождения с Игорем Леонидовичем рядом. И мы всегда поздравляли друг друга. Но так как в последнее время он редко выходил на связь, то мы догадывались, что в общем близок конец. Потому что он был очень всегда отзывчивым, общительным, внимательным и всегда меня поздравлял с днем рождения. А тут я поняла, что он уже очень плохо себя чувствует, но он [был] рядом с Татьяной, и поэтому я была спокойна. Конечно, жаль, что ушел такого высочайшего уровня профессионал, но память о нем будет жить в наших сердцах. В сердцах всех советских людей, которые ценили его как одного из лучших дикторов советского телевидения», — резюмировала Ангелина Вовк.

Global Look Press / Natalya Loginova/Russian Look

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов допустил установку памятной таблички в честь Игоря Кириллова на доме, в котором он жил.

Радиоведущего Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщила его вдова Татьяна. Она уточнила, что дата прощания с Кирилловым еще не известна.

Уникальный голос диктора, теле- и радиоведущего Игоря Кириллова был одним из самых узнаваемых на Центральном телевидении в советскую эпоху. Его скромная улыбка и внешность истинного интеллигента располагали и очаровывали. С его участием более 20 лет выходила в эфир программа «Время». Сегодня, 30 ноября, легендарного телевизионного деятеля не стало. Свой эфир Игорь Леонидович закончил на 89-м году жизни.