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В Турции обвинили звезду сериала «Бумажный дом» в поддержке РПК

  /   Обновлено: 30 октября 2021 20:30
Весь мир
В Турции обвинили звезду сериала «Бумажный дом» в поддержке РПК
Global Look Press  /  Dyd Fotografos/ZUMAPRESS.com

Анкара, 30 октября. Исламистская турецкая ежедневная газета Yeni Akit заявила, что звезда сериала «Бумажный дом» Ициар Итуньо во время поездки в Турцию одобрительно высказалась о «Рабочей партии Курдистана» (РПК), объявленной в республике террористической организацией.

На этой неделе актриса посетила Стамбул, где присутствовала на предпремьерном показе нового фильма местного режиссера Метина Егина «Забастовка» (Grev). В съемках этой картины она принимала участие. Кинолента посвящена стачке, организованной женщинами на текстильной фабрике в Бурсе в 1910 году.

На мероприятии испанская знаменитость встретилась с Башак Демирташ, женой бывшего сопредседателя прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН) Селахаттина Демирташа. С 2016 года политик находится в тюрьме в провинции Эдирне по многочисленным обвинениям: ему вменяются пропаганда терроризма РПК, организация террористической ячейки, оскорбления президента Турецкой Республики и совершение других преступлений.

«Мы встретились с Ициар Итуньо Мартинес, Лиссабон (имя героини — прим. ред.) из сериала «Бумажный дом». Она еще милее, чем выглядит на экране. А сколько же общих проблем и желаний у нас с дорогой Ициар…», — написала в Twitter супруга оппозиционного лидера.

Консервативное издание Yeni Akit не осталось в стороне. Журналисты газеты назвали стриминговый сервис Netflix, на котором выходит популярный сериал об ограблениях Королевского монетного двора и Банка Испании, «одной из платформ, где навязывается безнравственность».  

СМИ также использовало роль актрисы как способ оскорбить ее. В сериале Итуньо играет Ракель Мурильо, или «Лиссабон». Женщина изначально была полицейским, но по ходу сюжета перешла на сторону грабителей.

«Мы удивлены? Грабитель из «Бумажного дома» похвалила террористов РПК!» — гласит заголовок статьи Yeni Akit.

«[Ициар Итуньо] Мартинес, оказавшаяся любительницей терроризма, дала интервью медиа-ресурсу РПК Yeni Yaşam, в котором она похвалила террористок YPG (Курдские «Отряды народной самообороны» — прим. ред.) в Рожаве (Сирийский Курдистан — прим. ред.)», — написали турецкие журналисты.

На самом же деле знаменитость в интервью прокурдскому изданию Yeni Yaşam высказалась в поддержку курдских женщин, принимавших участие в борьбе против «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация запрещена в РФ).

«Борьба курдских женщин рассматривается в моей стране как вдохновение, а курдских женщин считают героинями. Их воспринимают как тех, кто готов броситься навстречу пулям. Это то, что вызывает у нас мурашки по коже. Мы также внимательно следим за борьбой курдских женщин», — сказала испанская актриса, не указывая названия каких-либо группировок или политических сил.

Турция настаивает, что курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) и их вооруженные формирования YPG аффилированы с РПК, которую Анкара считает одной из главных угроз безопасности страны. Организация, борющаяся за создание курдской автономии, была основана в 1978 году. Ее лидер Абдулла Оджалан отбывает пожизненный тюремный срок на острове Имралы с 1999 года.

Борьба с курдскими партизанами РПК не прекращается по сей день. Анкара проводит военные операции, нацеленные на ликвидацию ячеек этой организации, как в самой Турции, так и в соседних Сирии и Ираке.

На днях источник РИА Новости сообщил, что турецкая армия готовится к проведению двух операций в Сирии: на северо-западе Идлиба для поддержки находящихся там вооруженных формирований и на северо-востоке арабской республики против курдских СДС.

Впрочем, поддерживаемые Вашингтоном СДС также замечены в противоправных действиях. Во-первых, курдские формирования насильно вербуют несовершеннолетних в свои отряды. Во-вторых, совместно с Соединенными Штатами они нелегально присвоили себе нефтяные месторождения сирийского народа, помогая западным партнерам в контрабанде «черного золота». В-третьих, во время демонстраций мирного населения на подконтрольных СДС территориях курдские бойцы неоднократно открывали огонь по протестующим. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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турция рпк бумажный дом
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