В Турции обвинили звезду сериала «Бумажный дом» в поддержке РПК

Анкара, 30 октября. Исламистская турецкая ежедневная газета Yeni Akit заявила, что звезда сериала «Бумажный дом» Ициар Итуньо во время поездки в Турцию одобрительно высказалась о «Рабочей партии Курдистана» (РПК), объявленной в республике террористической организацией.

На этой неделе актриса посетила Стамбул, где присутствовала на предпремьерном показе нового фильма местного режиссера Метина Егина «Забастовка» (Grev). В съемках этой картины она принимала участие. Кинолента посвящена стачке, организованной женщинами на текстильной фабрике в Бурсе в 1910 году.

На мероприятии испанская знаменитость встретилась с Башак Демирташ, женой бывшего сопредседателя прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН) Селахаттина Демирташа. С 2016 года политик находится в тюрьме в провинции Эдирне по многочисленным обвинениям: ему вменяются пропаганда терроризма РПК, организация террористической ячейки, оскорбления президента Турецкой Республики и совершение других преступлений.

«Мы встретились с Ициар Итуньо Мартинес, Лиссабон (имя героини — прим. ред.) из сериала «Бумажный дом». Она еще милее, чем выглядит на экране. А сколько же общих проблем и желаний у нас с дорогой Ициар…», — написала в Twitter супруга оппозиционного лидера.

La Casa de Papel'in Lizbon'u, Itziar Ituño Martínez ile buluştuk. Ekranda göründüğünden de tatlı biri ???? Ve sevgili Itziar ile dertlerimiz de dileklerimiz de ne kadar ortak... pic.twitter.com/DpJBGPrBX7 — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) October 28, 2021

Консервативное издание Yeni Akit не осталось в стороне. Журналисты газеты назвали стриминговый сервис Netflix, на котором выходит популярный сериал об ограблениях Королевского монетного двора и Банка Испании, «одной из платформ, где навязывается безнравственность».

СМИ также использовало роль актрисы как способ оскорбить ее. В сериале Итуньо играет Ракель Мурильо, или «Лиссабон». Женщина изначально была полицейским, но по ходу сюжета перешла на сторону грабителей.

«Мы удивлены? Грабитель из «Бумажного дома» похвалила террористов РПК!» — гласит заголовок статьи Yeni Akit.

Şaşırdık mı? La Casa De Papel'in gaspçı hırsızı PKK'lı teröristleri övdü! https://t.co/SCkPG2ACdg pic.twitter.com/hH344lz6z1 — Yeni Akit Gazetesi (@yeniakit) October 29, 2021

«[Ициар Итуньо] Мартинес, оказавшаяся любительницей терроризма, дала интервью медиа-ресурсу РПК Yeni Yaşam, в котором она похвалила террористок YPG (Курдские «Отряды народной самообороны» — прим. ред.) в Рожаве (Сирийский Курдистан — прим. ред.)», — написали турецкие журналисты.

На самом же деле знаменитость в интервью прокурдскому изданию Yeni Yaşam высказалась в поддержку курдских женщин, принимавших участие в борьбе против «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация запрещена в РФ).

«Борьба курдских женщин рассматривается в моей стране как вдохновение, а курдских женщин считают героинями. Их воспринимают как тех, кто готов броситься навстречу пулям. Это то, что вызывает у нас мурашки по коже. Мы также внимательно следим за борьбой курдских женщин», — сказала испанская актриса, не указывая названия каких-либо группировок или политических сил.

La Casa De Papel dizisi ile dünyaca tanınan Basklı sanatçı Itziar Ituño Martínez, namı diğer Lizbon ile konuştuk. ‘Lizbon’dan Kürt kadınlarına spas: İlham kaynağısınız



Gülcan Dereli/Söyleşihttps://t.co/yGy6sUaj7w pic.twitter.com/n7x55t1WEb — Yeni Yaşam Gazetesi (@yeniyasamgazete) October 27, 2021

Турция настаивает, что курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) и их вооруженные формирования YPG аффилированы с РПК, которую Анкара считает одной из главных угроз безопасности страны. Организация, борющаяся за создание курдской автономии, была основана в 1978 году. Ее лидер Абдулла Оджалан отбывает пожизненный тюремный срок на острове Имралы с 1999 года.

Борьба с курдскими партизанами РПК не прекращается по сей день. Анкара проводит военные операции, нацеленные на ликвидацию ячеек этой организации, как в самой Турции, так и в соседних Сирии и Ираке.

На днях источник РИА Новости сообщил, что турецкая армия готовится к проведению двух операций в Сирии: на северо-западе Идлиба для поддержки находящихся там вооруженных формирований и на северо-востоке арабской республики против курдских СДС.

Suriye muhalefetinden bir kaynağın RİA Novosti'ye verdiği demeçte Türk ordusunun biri İdlib'e diğeri ise Suriye'nin kuzeydoğusuna olmak üzere iki operasyon düzenlemeye hazırlandığını belirtti.https://t.co/IRVGF8KaKB — Rus Basını (@rusbasini) October 28, 2021

Впрочем, поддерживаемые Вашингтоном СДС также замечены в противоправных действиях. Во-первых, курдские формирования насильно вербуют несовершеннолетних в свои отряды. Во-вторых, совместно с Соединенными Штатами они нелегально присвоили себе нефтяные месторождения сирийского народа, помогая западным партнерам в контрабанде «черного золота». В-третьих, во время демонстраций мирного населения на подконтрольных СДС территориях курдские бойцы неоднократно открывали огонь по протестующим.

1 Организация запрещена на территории РФ.