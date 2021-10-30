Соловьев: ядерные угрозы в адрес России могут говорить о подготовке НАТО к конфликту

Москва, 30 октября. Рассуждения США и НАТО на тему сохранения возможности нанесения превентивного ядерного удара по России могут говорить о подготовке Запада к реальному конфликту, считает российский журналист, телеведущий Владимир Соловьев.

Ранее Франция, Япония, Великобритания, Германия и Австралия выступили за сохранение американцами «права» нанесения упреждающего ядерного удара. В своем Telegram-канале Соловьев отметил, что подобные «телодвижения» являются откровенной ядерной угрозой. Он также обратил внимание, что Североатлантический альянс стремится к расширению на Восток, в том числе с помощью принятия Украины и Грузии в военный блок. По его словам, это также прямая и явная угроза.

«Сокращение времени подлета вражеских ракет до наших городов. Очевидно, что необходимо разрабатывать концепцию "превентивных мер с целью предупреждения превентивного удара". Сомневаюсь, что только одними дипломатическими шагами нам удастся добиться необходимого уровня безопасности», — написал журналист.

По его словам, Запад уверен в собственном моральном превосходстве, но при этом сильно напуган стремительным развитием новейших российских военных технологий. Соловьев не исключил, что из-за страха перед Россией западные страны могут наделать глупостей.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что ответ России на ядерные угрозы может удивить НАТО и США. Он отметил, что все идет к глобальному противостоянию между мощными в оборонном плане державами.