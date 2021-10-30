Патриарх Кирилл назвал покойного диктора Игоря Кириллова голосом страны

Москва, 30 октября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал новость о смерти диктора Игоря Кириллова и почтил его память в официальном послании.

Кириллов ушел из жизни в возрасте 89 лет в ночь на субботу. Патриарх Московский Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР и высоко оценил его вклад в развитие российской медиа-культуры. Траурное послание было опубликовано на сайте Русской православной церкви.

«Поистине он был голосом всей страны, сообщавшим народу о важнейших исторических событиях: о запуске первого искусственного спутника Земли, о полете человека в космос», — напомнил патриарх.

Он также отметил, что был лично знаком с Кирилловым и запомнил его как профессионала своего дела. Глава церкви подчеркнул: диктор был одаренным журналистом и искренне верующим человеком.

Президент России Владимир Путин также почтил память Кириллова. Глава государства выразил соболезнования родным знаменитого диктора.