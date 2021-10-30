Минцифры предложило проверять QR-коды с помощью приложения «Госуслуги Стопкоронавирус»

Москва, 30 октября. Представители Министерства цифрового развития России заявили о надежном способе проверки сертификатов о вакцинации и QR-кодов.

Как сообщили на сайте Минцифры, приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» поможет проверить подлинность документов привитых и переболевших коронавирусом россиян. При этом в ведомстве отметили, что данный способ является единственным на территории государства.

«Эти реестры являются единственными достоверными источниками информации о вакцинированных и переболевших, а также о гражданах, прошедших ПЦР-тестирование», — пояснили в Министерстве.

Эксперты описали, как работает приложение. Программа сканирует сертификаты, после чего делает запрос в реестр COVID-19 Минздрава России. Также результаты сверяются с данными Роспотребнадзора. В случае, если QR-код не будет найден, приложение выдаст ошибку.

Ранее юрист Иван Соловьев предупредил об уголовном наказании за фальшивые сертификаты о вакцинации. Некоторые граждане, по словам юриста, предпочитают приобретать подделки вместо законных документов.