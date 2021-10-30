Тарасова отчитала Авербуха за падение Волосожар в шоу «Ледниковый период»

Москва, 30 октября. Новый выпуск популярного телешоу «Ледниковый период» в очередной раз не обошелся без падения. На этот раз коленями на льду оказалась именитая фигуристка Татьяна Волосожар, выступающая в паре с актером Федором Федотовым.

Лидеры проекта в этот раз немного дали слабину. Пара выступала под саундтрек советской трагикомедии «Вокзал для двоих». В соответствии с сюжетом номера и скорости музыки участники показали настоящий драйв на льду, в середине которого фигуристка упала. Однако эта оплошность не сильно повлияла на общий результат.

Все судьи, кроме одного, поставили паре высший балл. Отличиться в этот раз решил супруг фигуристки Максим Траньков, который снизил выступающим оценку до 5,9. Фигуристка Татьяна Навка отметила, что номер получился «настоящей бомбой». Известный российский актер Леонид Ярмольник, сидящий в жюри, заявил, что падение оказалось очень в тему, поскольку по сюжету фильма герои тоже постоянно падают.

«Когда вы упали, я бы оставил этот момент как придуманный [хореографом Ильей] Авербухом трюк!» — подчеркнул исполнитель главной роли в фильме «Трудно быть богом».

Prt Scr youtube.com / Ледниковый Период

После всеобщего высказывания заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отругала постановщика номера Авербуха. Она подчеркнула, что при такой скорости и сложности катания удержаться на коньках практически невозможно. В доказательство своего профессионализма он продемонстрировал все элементы лично.

Не ко всем почетный член жюри была благосклонна в этот вечер. Номер ведущей телестройки «Дом-2» Ксении Бородиной и ее партнера, фигуриста Дмитрия Соловьева не смог рассмешить Тарасову.