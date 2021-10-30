Курс на сотрудничество с ЕС разрушает экономику Украины

Киев, 30 октября. Национальная промышленность Украины не может выбраться из кризиса с IV квартала 2018 года, пишет издание «Украина.ру».

Первые масштабные проблемы в украинской экономике проявились еще до распространения COVID-19. В четвертом квартале 2018 года промышленное производство серьезно просело первый раз с 2015 года.

Экономика страны развивалась медленнее на 4% в 2020 году, а снижение промпроизводства достигло в прошлом году 5,2%. На данный момент путей выхода из кризиса не предвидится, так как Киев давно проводит курс на фактическую деиндустриализацию в угоду европейским нуждам.

Так, еще в 2008 году Украина стала членом Всемирной торговой организации, хотя всем изначально были известны невыгодные для государства условия членства в ВТО. Политическое руководство страны попросту отталкивалось от геополитических устремлений, желая войти в организацию раньше РФ.

Впоследствии Украина подписала Соглашение об ассоциации и создании Зоны свободной торговли с Евросоюзом, из-за чего пострадали давно отлаженные и рабочие контакты с Россией и СНГ. Все это способствовало уменьшению населения, уходу украинской рабочей силы в Европу, развитию серого рынка и низкой производительности труда.

Договоренности с ЕС де-факто не позволяют развиваться местному производителю, а зависимость от европейских и международных кредитов не дает Киеву возможности лавировать на этом направлении. Таким образом, если Украина продолжит слушать советы МВФ и ЕЦБ, то украинский производитель исчезнет как вид. Яркий пример — в 2013 на машиностроение в экономике страны приходилось до 20%, а сейчас оно занимает порядка 7%.

Как считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, у Украины уже нет своего политического и экономического суверенитета, так как он был потерян в течение последних лет.