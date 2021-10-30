Корреспонденты ФАН стали свидетелями добровольной капитуляции боевиков в ЦАР

Грамотный выбор союзников и принятие удачных политических решений помогли президенту Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжу Туадера стабилизировать обстановку в стране.
Члены бандформирований, которым предложили вернуться к мирной жизни, разочаровались в маргинальных воззрениях собственных главарей. Они массово капитулировали и добровольно перешли на сторону легитимного правительства. Процесс разоружения прошел без кровопролития.
Глава африканского государства неоднократно заявлял о необходимости отказаться от насилия и выступал за решение конфликта с помощью диалога. Политик уверен, что вооруженные противостояния не принесут стране ничего, кроме разрушения и хаоса.
Что рассказали бывшие боевики, и как им удалось живыми покинуть незаконные бандформирования — в репортаже специальных корреспондентов международной редакции Федерального агентства новостей Александра Васильева и Александра Рычкова.
Мирное урегулирование
За несколько лет Центральноафриканская Республика превратилась из угнетаемой радикалами страны в развивающееся гражданское государство. Некогда крупные вооруженные группировки раскололись и ослабли.
Боевики, ранее сражавшиеся против официальных властей, устали от междоусобных конфликтов среди главарей бандформирований и возвращаются к мирной жизни. Некоторые из них встают на службу в вооруженные силы (FACA).
В последних числах октября рядом с городом Бамбари в плену органов правопорядка оказались сразу 15 членов незаконных формирований. В этот раз обошлось без затяжных боев, раненых и убитых. Вооруженные мужчины вышли из леса и сдались на милость суда.
Все они далеко не рядовые солдаты. Многие из них вступили в бандформирование еще в 2013 году, когда в ЦАР действовала радикально исламистская группировка «Селека». Среди капитулирующих оказались полевые командиры, которые давно разочаровались в деятельности радикалов и уже не раз пытались вернуться домой, к семьям.
Однако выбраться из бандитских лагерей, образованных в отдаленных от центра страны джунглях, можно либо, расплатившись собственной жизнью, либо сбежав, что удается далеко не каждому.
«Уйти из группировки нам пришлось, потому что хотим защищать нашу страну и народ. Мы повидали множество зверств, которые устраивали наши когда-то боевые братья. Это не то, что должны делать военные. За что они издеваются над гражданскими? Этим они делают только хуже. Мы не такие. Мы хотим вернуться к нормальному образу жизни, вступить в FACA и защищать людей», — рассказал полевой командир формирования Мамат Джубри.
Вмешательство иностранных наемников
Решению боевиков капитулировать способствуют и внутренние проблемы, существующие среди тех, кто после развала «Селеки» перешел в группировку «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC). В последней состоят не только центральноафриканцы, но и иностранные наемники.
«Они приехали в нашу страну из Чада и Судана. Уважения от них к нам не было, потому что мы местные. Они натравливали нас на гражданских и требовали участвовать в грабежах. Мы на это пойти не могли, потому что мы центральноафриканцы. Отказ от участия в их бесчинствах навлек на нас беду. Поэтому мы решили выйти из группировки и стали беглецами», — добавил «лейтенант» UPC Амэй Буба.
Практика победы над преступниками без единого патрона последнее время все чаще встречается в ЦАР. Боевики добровольно сдаются жандармерии во время патрулирования городских улиц и проверок на дорогах. Тем не менее поимка вооруженных головорезов — не их вотчина. Операцию по зачистке страны от радикалов продолжают бойцы национальной армии, обученные российскими инструкторами.
«Я здесь работаю уже почти пять лет. Раньше мы с МИНУСКА пытались добиться от боевиков «Селеки» разоружения, но ничего не вышло. Так что появление людей с желанием сдаться и вступить в армию — это что-то новое. Россияне благотворно влияют на этот процесс. Теперь преступники сами выходят на переговоры и сдаются, чего раньше от них ждать не приходилось», — рассказал подполковник жандармерии Жан Мишель Дондиджо Куандэ.
Возвращение блудных сыновей
Недавняя бескровная победа над боевиками ознаменовалась еще одним успехом. На сторону правительства перешли сразу несколько крупных представителей «экс-Селеки». Среди них полковник Абу Бакар Абакр, входивший в близкий круг полевых генералов, в том числе главаря UPC Али Дарасса. Во время побега он тоже долго прятался в лесу от бывших братьев по оружию, пока не вышел в город.
«Еще при прошлом правительстве началась гражданская война, и нас призвали воевать против приезжих террористов. Была очень большая неразбериха, в результате которой преступниками объявили нас. После этого появилось христианское ополчение «Анти-Балака», и мы, мусульмане, стали защищаться.
В итоге все стало только запутаннее и тяжелее. Сейчас мы благодарны нашему государству и России за то, что они дают нам возможность вернуться к нормальной жизни. Наконец-то я вернулся домой», — рассказал Абу Бакар Абакр.
Сейчас бывший «полковник» UPC, изморенный месяцами бегства, наслаждается мирной жизнью, готовясь вступить в ряды правительственных сил. Проведя 8 лет среди боевиков, он вернулся к своей большой семье, чтобы защищать ее от старых сослуживцев. Однако с каждым днем численность бандгрупп сокращается, и по словам Абакра, в лесах еще есть люди, пытающиеся скрыться от радикалов и встать на путь мира.
Прощай, оружие
Огромную роль в возвращении боевиков в социум сыграла внутренняя политика Фостен-Арканжа Туадера. Президент инициировал проведение по всей стране операции по добровольной демилитаризации.
И если на начальных этапах оружие сдавали мирные жители, доверяющие национальной армии, а также группы самообороны, то через несколько дней к мероприятию присоединились боевики. Глава ЦАР гарантировал возможность интеграции в мирную жизнь и пообещал, что даст шанс каждому человеку, готовому работать на благо республики.
По данным сотрудников правоохранительных органов и бойцов FACA, добровольное разоружение оказалось гораздо эффективнее облав и полицейских мероприятий с обысками. Более того, у сознательных центральноафриканцев, кем бы они ни были раньше, появилась возможность вступить в ряды национальной армии и делом доказать любовь к родине.
Так, в сентябре около 850 боевиков отказались от войны и вышли из группировки «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC). По словам экс-радикалов, большая часть их бывших «сослуживцев» давно хочет покинуть бандформирование. Молодые люди устали от вооруженной конфронтации.
Второй шанс
Еще одним значимым решением, продемонстрировавшим приверженность Туадера миру, стало введение режима одностороннего прекращения огня. Президент напомнил, что в основе его программы лежат объединение народа и отказ от насилия. По его мнению, это единственный способ обеспечить безопасность республики:
«Мы всегда стремились использовать диалог для достижения урегулирования ситуации и создания правового государства. Наши усилия, поддерживаемые международным сообществом, начали приносить плоды».
Важно отметить, что инициатива касается только членов группировок, согласившихся сложить оружие и сдаться. В отношении боевиков, которые продолжат чинить хаос на территории ЦАР, будет применена сила, заявил пресс-секретарь главы государства Альберт Ялоке Мокпем:
«Военные не станут преследовать тех, кто пытается вернуться к мирной жизни и приложить максимум усилий для восстановления республики. Они должны разместиться в местах, определенных министерством обороны. За этим последует заявление генерального штаба с указанием позиций расквартирования».
Туадера не стал повторять ошибки предшественников и выбрал независимый политический курс. Без мести, насилия, кровавых расправ и жестокости, от которой так устали мирные жители.
Президент на собственном примере показал, что добро и благодетель — лучший способ спасти государство и вернуть его на путь развития. Потому что настоящий центральноафриканец никогда не обидит соотечественника.