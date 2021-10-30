Корреспонденты ФАН стали свидетелями добровольной капитуляции боевиков в ЦАР

Грамотный выбор союзников и принятие удачных политических решений помогли президенту Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжу Туадера стабилизировать обстановку в стране.

Члены бандформирований, которым предложили вернуться к мирной жизни, разочаровались в маргинальных воззрениях собственных главарей. Они массово капитулировали и добровольно перешли на сторону легитимного правительства. Процесс разоружения прошел без кровопролития.

Глава африканского государства неоднократно заявлял о необходимости отказаться от насилия и выступал за решение конфликта с помощью диалога. Политик уверен, что вооруженные противостояния не принесут стране ничего, кроме разрушения и хаоса.

Что рассказали бывшие боевики, и как им удалось живыми покинуть незаконные бандформирования — в репортаже специальных корреспондентов международной редакции Федерального агентства новостей Александра Васильева и Александра Рычкова.

Мирное урегулирование

За несколько лет Центральноафриканская Республика превратилась из угнетаемой радикалами страны в развивающееся гражданское государство. Некогда крупные вооруженные группировки раскололись и ослабли.

Боевики, ранее сражавшиеся против официальных властей, устали от междоусобных конфликтов среди главарей бандформирований и возвращаются к мирной жизни. Некоторые из них встают на службу в вооруженные силы (FACA).

В последних числах октября рядом с городом Бамбари в плену органов правопорядка оказались сразу 15 членов незаконных формирований. В этот раз обошлось без затяжных боев, раненых и убитых. Вооруженные мужчины вышли из леса и сдались на милость суда.

Все они далеко не рядовые солдаты. Многие из них вступили в бандформирование еще в 2013 году, когда в ЦАР действовала радикально исламистская группировка «Селека». Среди капитулирующих оказались полевые командиры, которые давно разочаровались в деятельности радикалов и уже не раз пытались вернуться домой, к семьям.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Однако выбраться из бандитских лагерей, образованных в отдаленных от центра страны джунглях, можно либо, расплатившись собственной жизнью, либо сбежав, что удается далеко не каждому.

«Уйти из группировки нам пришлось, потому что хотим защищать нашу страну и народ. Мы повидали множество зверств, которые устраивали наши когда-то боевые братья. Это не то, что должны делать военные. За что они издеваются над гражданскими? Этим они делают только хуже. Мы не такие. Мы хотим вернуться к нормальному образу жизни, вступить в FACA и защищать людей», — рассказал полевой командир формирования Мамат Джубри.

Вмешательство иностранных наемников

Решению боевиков капитулировать способствуют и внутренние проблемы, существующие среди тех, кто после развала «Селеки» перешел в группировку «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC). В последней состоят не только центральноафриканцы, но и иностранные наемники.

«Они приехали в нашу страну из Чада и Судана. Уважения от них к нам не было, потому что мы местные. Они натравливали нас на гражданских и требовали участвовать в грабежах. Мы на это пойти не могли, потому что мы центральноафриканцы. Отказ от участия в их бесчинствах навлек на нас беду. Поэтому мы решили выйти из группировки и стали беглецами», — добавил «лейтенант» UPC Амэй Буба.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Практика победы над преступниками без единого патрона последнее время все чаще встречается в ЦАР. Боевики добровольно сдаются жандармерии во время патрулирования городских улиц и проверок на дорогах. Тем не менее поимка вооруженных головорезов — не их вотчина. Операцию по зачистке страны от радикалов продолжают бойцы национальной армии, обученные российскими инструкторами.

«Я здесь работаю уже почти пять лет. Раньше мы с МИНУСКА пытались добиться от боевиков «Селеки» разоружения, но ничего не вышло. Так что появление людей с желанием сдаться и вступить в армию — это что-то новое. Россияне благотворно влияют на этот процесс. Теперь преступники сами выходят на переговоры и сдаются, чего раньше от них ждать не приходилось», — рассказал подполковник жандармерии Жан Мишель Дондиджо Куандэ.

Возвращение блудных сыновей

Недавняя бескровная победа над боевиками ознаменовалась еще одним успехом. На сторону правительства перешли сразу несколько крупных представителей «экс-Селеки». Среди них полковник Абу Бакар Абакр, входивший в близкий круг полевых генералов, в том числе главаря UPC Али Дарасса. Во время побега он тоже долго прятался в лесу от бывших братьев по оружию, пока не вышел в город.

«Еще при прошлом правительстве началась гражданская война, и нас призвали воевать против приезжих террористов. Была очень большая неразбериха, в результате которой преступниками объявили нас. После этого появилось христианское ополчение «Анти-Балака», и мы, мусульмане, стали защищаться. В итоге все стало только запутаннее и тяжелее. Сейчас мы благодарны нашему государству и России за то, что они дают нам возможность вернуться к нормальной жизни. Наконец-то я вернулся домой», — рассказал Абу Бакар Абакр.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Сейчас бывший «полковник» UPC, изморенный месяцами бегства, наслаждается мирной жизнью, готовясь вступить в ряды правительственных сил. Проведя 8 лет среди боевиков, он вернулся к своей большой семье, чтобы защищать ее от старых сослуживцев. Однако с каждым днем численность бандгрупп сокращается, и по словам Абакра, в лесах еще есть люди, пытающиеся скрыться от радикалов и встать на путь мира.

Прощай, оружие

Огромную роль в возвращении боевиков в социум сыграла внутренняя политика Фостен-Арканжа Туадера. Президент инициировал проведение по всей стране операции по добровольной демилитаризации.

И если на начальных этапах оружие сдавали мирные жители, доверяющие национальной армии, а также группы самообороны, то через несколько дней к мероприятию присоединились боевики. Глава ЦАР гарантировал возможность интеграции в мирную жизнь и пообещал, что даст шанс каждому человеку, готовому работать на благо республики.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По данным сотрудников правоохранительных органов и бойцов FACA, добровольное разоружение оказалось гораздо эффективнее облав и полицейских мероприятий с обысками. Более того, у сознательных центральноафриканцев, кем бы они ни были раньше, появилась возможность вступить в ряды национальной армии и делом доказать любовь к родине.

Так, в сентябре около 850 боевиков отказались от войны и вышли из группировки «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC). По словам экс-радикалов, большая часть их бывших «сослуживцев» давно хочет покинуть бандформирование. Молодые люди устали от вооруженной конфронтации.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Второй шанс

Еще одним значимым решением, продемонстрировавшим приверженность Туадера миру, стало введение режима одностороннего прекращения огня. Президент напомнил, что в основе его программы лежат объединение народа и отказ от насилия. По его мнению, это единственный способ обеспечить безопасность республики:

«Мы всегда стремились использовать диалог для достижения урегулирования ситуации и создания правового государства. Наши усилия, поддерживаемые международным сообществом, начали приносить плоды».

Важно отметить, что инициатива касается только членов группировок, согласившихся сложить оружие и сдаться. В отношении боевиков, которые продолжат чинить хаос на территории ЦАР, будет применена сила, заявил пресс-секретарь главы государства Альберт Ялоке Мокпем:

«Военные не станут преследовать тех, кто пытается вернуться к мирной жизни и приложить максимум усилий для восстановления республики. Они должны разместиться в местах, определенных министерством обороны. За этим последует заявление генерального штаба с указанием позиций расквартирования».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Туадера не стал повторять ошибки предшественников и выбрал независимый политический курс. Без мести, насилия, кровавых расправ и жестокости, от которой так устали мирные жители.

Президент на собственном примере показал, что добро и благодетель — лучший способ спасти государство и вернуть его на путь развития. Потому что настоящий центральноафриканец никогда не обидит соотечественника.