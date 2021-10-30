Елена Темникова призналась, что пригласивший ее в Москву продюсер оказался педофилом

Москва, 30 октября. Экс-звезда группы Serebro Елена Темникова вспомнила о знакомстве с неким поэтом-песенником и продюсером, с помощью которого артистка надеялась покорить сцену, но оказалась в опасности.

Темникова стала гостьей в проекте Светланы Бондарчук «Света вокруг света». Звезда рассказала о личной жизни и вспомнила о начале карьеры в мире музыки. Так, артистка решилась на поездку в столицу в 17 лет. Родители собрали Темникову в дорогу после приглашения некоего поэта-песенника, но на вокзале она оказалась в полном одиночестве.

«Так совпало, что тогда я поехала со своими знакомыми хорошими. Меня никто не встретил. Я стою одна на перроне, у вагона, и чуть-чуть по 15 сантиметров двигаю эти сумки. Он [продюсер] меня должен был встретить и отвезти в общежитие», — поделилась певица.

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Темникова вспомнила, что смогла добраться до продюсера с помощью незнакомца, однако тот отмахнулся от нее. Затем поэт-песенник поселил артистку в номер отеля — позднее он пытался вломиться в ее комнату и обрушил на девушку угрозы. Темникова отметила, что именно в тот момент осознала, кем мог оказаться продюсер.

«Может, это был не педофил, мне 17, но я выглядела и вела себя так, как будто мне 12», — призналась артистка.

Темникова также вспомнила о предупреждениях администратора. Он сообщил, что тот продюсер неоднократно приводил в отель молодых девушек. Вскоре звезда переехала к своему другу, а затем оказалась на кастинге шоу «Фабрика звезд».

Этой осенью Темникова оказалась на самоизоляции почти на месяц. Звезда заболела коронавирусом, а затем заразила собственного мужа.