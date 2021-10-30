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Ученые Национального института антропологии нашли на полуострове Юкатан каноэ эпохи майя
Наука
Ученые Национального института антропологии нашли на полуострове Юкатан каноэ эпохи майя
pixabay.com  /  yukiehamada

Москва, 30 октября. Команда мексиканских ученых из Национального института антропологии и истории INAH обнаружила на полуострове Юкатан полностью сохранившееся каноэ эпохи майя.

По данным специалистов, лодка была построена еще в IX-X веках нашей эры. На ее поверхности сохранились симметричные вырезы, которые могли быть сделаны для размещения плотной крышки. Исследователи предполагают, что каноэ можно отнести к платформенному типу. Согласно другим версиям, небольшое судно предназначалось для хранения подношений во время ритуалов или для добычи воды из карстовых воронок.

Ценность находки заключается в том, что это первое каноэ такого типа, обнаруженное на территории майя в хорошем состоянии. В дальнейшем ученые намерены провести еще ряд исследований, которые позволят выяснить точный возраст лодки, а также материал, из которого ее изготовили.

В Великобритании тем временем нашли в руинах церкви фрагменты древнеримских статуй. Оказалось, что на этом месте ранее находилось другое строение, построенное еще в эпоху Римской империи.

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майя каноэ юкатан
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