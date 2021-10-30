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Студенты из Волгоградского университета разработали управляемый взглядом браузер

  /   Обновлено: 30 октября 2021 19:24
Общество
Студенты из Волгоградского университета разработали управляемый взглядом браузер
unsplash.com  /  Patrick Tomasso

Волгоград, 30 октября. Волгоградские студенты придумали и разработали специальный браузер для людей с ограниченными возможностями здоровья.

О технологии рассказала заведующая кафедрой Волгоградского государственного технического университета Юлия Орлова. По ее словам, браузером можно управлять при помощи глаз и пальцев рук.

«Мы работали на летней практике, пришла идея создать такой браузер. Сначала отслеживали движения глаз, потом сделали программу, с помощью которой просто нажимали кнопки движением глаз, далее подключали различные приборы и таким образом написали браузер», — сообщила она.

Браузер работает в двух режимах — в первом курсор следует за взглядом пользователя, а нажатия на кнопки мыши заменяют моргания, во втором — курсор перемещается движением руки, как лазерная указка.

Ранее студенты из Волгограда создали VR-шлем для реабилитации травмированных пациентов. Проект представляет собой чат-бот и мобильное приложение, которые «ведут» пациента в период до и после операции по замене сустава.

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