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Корабли Тихоокеанского флота провели учения по противовоздушной обороне во Владивостоке
Армия
Корабли Тихоокеанского флота провели учения по противовоздушной обороне во Владивостоке
wikipedia.org  /  Andshel / CC BY-SA 3.0

Вилючинск, 30 октября. Противолодочные корабли Тихоокеанского флота РФ «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» провели тренировки по противовоздушной обороне в пункте базирования во Владивостоке.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что в ходе учений авиация условного противника предприняла попытку нанести удар по главной базе Тихоокеанского флота. Экипажи кораблей отработали алгоритм действий при отражении воздушной атаки.

Отмечается, что расчеты противовоздушной обороны (ПВО) своевременно обнаружили и взяли на сопровождение цели, а при входе вражеских самолетов в зону досягаемости боевых комплексов уничтожили их. Тренировка была проведена в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Ранее сообщалось, что экипаж корвета Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» уничтожил воздушные и надводные цели из артустановок на учениях в Японском море. Роль вражеской боевой единицы выполнял морской щит-мишень.

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