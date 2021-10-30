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Лента
30 октября 21:07
21:03
Шоу-бизнес
Гарик Харламов назвал Павла Волю подкаблучником
20:59
Армия
Аналитик Фененко обвинил Вашингтон в давлении на НАТО в вопросе ядерной политики США
20:58
Шоу-бизнес
Хлои Кардашьян отправилась на самоизоляцию с дочерью из-за заражения коронавирусом
20:57
Общество
Замглавы Минздрава России Глаголев назвал поддельные сертификаты о вакцинации самообманом
20:54
Экономика
Минстрой представил проект госпрограммы по развитию туризма в России
20:52
Армия
Польские военные провалили испытания нового разведкомплекса на базе БТР Rosomak
20:50
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Главы МИД России и Турции начали переговоры на полях саммита G20
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Немецкий канал N-TV: Польша потеряет субсидии ЕС при отказе выплачивать штраф
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«Физкульт-привет». Разгром «Спартака», демарш Тихонова и золото Авериных
Видео

Историческая победа или историческое поражение? «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1 — это крупнейший разрыв из всех противостояний между командами. Расскажем о новом мерче от питерской команды, посвященному исторической победе. Продолжим тему футбола и раскроем списки игроков сборной России на ноябрьские игры. Держим за ребят кулачки, ведь они сейчас занимают первое место в отборочной группе и опережают хорватов на два очка.

А вот в Казахстане с народной игрой не все так гладко. Ребята неожиданно покинули поле за пять минут до начала перерыва. Так они высказали свое недовольство судейством, за что главного тренера «Астаны» Андрея Тихонова дисквалифицировали на два года.

Расскажем и золоте чемпионата мира по художественной гимнастике, где Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира, повторив достижение Евгении Канаевой десятилетней давности. Гордимся нашими девочками!

Вместе порадуемся и за Александра Овечкина. Наш бомбардир в шаге от нового рекорда. Еще три гола, и он войдет в историю НХЛ!

Случайность или умысел? Разберемся с инцидентом на шорт-треке, где американка Корин Стоддард врезалась в россиянку Просвирнову и сбила с ног. Узнаем комментарий Дмитрия Губерниева по этому поводу.

Все самые интересные новости мирового спорта — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».

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спорт новости физкульт-привет
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