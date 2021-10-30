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Лавров выступил за развитие сотрудничества РФ и Всемирной продовольственной программы ООН
Политика
Лавров выступил за развитие сотрудничества РФ и Всемирной продовольственной программы ООН
flickr.com  /  МИД России

Рим, 30 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли.

Встреча дипломатов состоялась на полях саммита G20 в Риме. В ходе переговоров Лавров предложил Бизли обсудить развитие сотрудничества РФ и ВПП ООН. Важно сверить часы и посмотреть, как продвигается взаимодействие сторон, заявил глава ведомства.

«За последние годы оно достигло беспрецедентно высокого уровня, и мы готовы его продвигать. Я хотел бы услышать ваши оценки ситуации и проблем, и что со своей стороны могла бы сделать Россия для их решения», — цитирует Лаврова МИД РФ.

В ответ Бизли сообщил о проблемах, существующих в сфере продовольственной безопасности в Сирии и других странах, которые стали еще серьезнее из-за ситуации с COVID-19. Он добавил, что высоко ценит поддержку России и рассчитывает на продолжение сотрудничества.

Ранее Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И. По его словам, интенсивность двусторонних контактов отражает беспрецедентный уровень отношений Российской Федерации и КНР.

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