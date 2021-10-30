Самоизоляция Петросяна из-за пандемии может привести к разводу с Брухуновой

Москва, 30 октября. Известный психолог Наталья Панфилова объяснила, как пандемия коронавируса может сказаться на браке юмориста Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой.

Артист развелся со своей супругой, артисткой Еленой Степаненко после 33 лет совместной жизни ради 32-летней ассистентки. Вскоре влюбленные оформили отношения, а позже у них родился сын, которого назвали Ваганом.

Несмотря на все семейное счастье и идиллию, в последнее время Брухунову стали часто видеть на улице в компании ее матери или подруг. Многие предполагают, что между супругами начались ссоры и недомолвки. По мнению эксперта в области отношений, отказ от совместного досуга и времяпрепровождения может привести к грустному исходу.

«Если это будет продолжаться и дальше, и они вовсе не будут времени вместе проводить, это будет говорить о том, что что-то не так в этой семье. Со временем будет ясно, договоренность это или отдаление», — рассказала психолог в комментарии Blitz+.

Панфилова предполагает, что из-за разницы в возрасте у супругов могут категорически не совпадать интересы. Однако один фактор эксперт не учла — поклонники перестали видеть Брухунова и Петросяна вместе с момента ужесточения противокоронавирусных мер. Пожилой юморист вынужден беречь свое здоровье, соблюдая режим самоизоляции.

Ранее молодая супруга артиста оправдалась за любовь к «бабушкиным» вещам. Брухунова отвергла всю критику, заявив, что не отдает предпочтение конкретному стилю и ее гардероб очень разнообразен.