Ульяновские пожарные спасли из горящего дома четырехлетнюю девочку

Ульяновск, 30 октября. Четырехлетнюю девочку спасли из дома в Заволжском районе Ульяновска, в котором случился пожар. Огнеборцы эвакуировали ребенка из задымленной квартиры.

Пожарные получили сообщение о происшествии вечером, 28 октября. Спустя три минуты к горящему дому прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На тот момент горела квартира на первом этаже, а также наблюдались сильные задымления.

В одной из квартир находился четырехлетний ребенок с отцом. С помощью специального устройства огнеборцы эвакуировали девочку. Отец ребенка также был спасен, но без использования оборудования. Кроме того, еще троих человек эвакуировали из соседних квартир.

Как ранее сообщалось, в Магадане пожарные спасли мужчину из горящей квартиры. В ГУ МЧС России по региону сообщают, что он не пострадал.