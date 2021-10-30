Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 19:40
19:39
Шоу-бизнес
Тарасова отчитала Авербуха за падение Волосожар в шоу «Ледниковый период»
19:39
Происшествия
Загоревшийся на Рублевском шоссе пассажирский автобус сняли на видео
19:33
Экономика
Курс на сотрудничество с ЕС разрушает экономику Украины
19:30
Шоу-бизнес
Елена Темникова призналась, что пригласивший ее в Москву продюсер оказался педофилом
19:27
Наука
Ученые Национального института антропологии нашли на полуострове Юкатан каноэ эпохи майя
19:25
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся на Рублевском шоссе в Москве
19:25
Происшествия
Талибы открыли огонь по участникам свадебной вечеринки в Афганистане
19:24
Общество
Студенты из Волгоградского университета разработали управляемый взглядом браузер
19:19
Армия
Корабли Тихоокеанского флота провели учения по противовоздушной обороне во Владивостоке
19:19
Общество
Игнорировать — себе дороже: корреспондент RT Придыбайло оценил высказывание Моргенштерна
Все новости

Ульяновские пожарные спасли из горящего дома четырехлетнюю девочку

  /   Обновлено: 30 октября 2021 19:06
Общество
Ульяновские пожарные спасли из горящего дома четырехлетнюю девочку
60.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России по Псковской области

Ульяновск, 30 октября. Четырехлетнюю девочку спасли из дома в Заволжском районе Ульяновска, в котором случился пожар. Огнеборцы эвакуировали ребенка из задымленной квартиры.

Пожарные получили сообщение о происшествии вечером, 28 октября. Спустя три минуты к горящему дому прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На тот момент горела квартира на первом этаже, а также наблюдались сильные задымления.

В одной из квартир находился четырехлетний ребенок с отцом. С помощью специального устройства огнеборцы эвакуировали девочку. Отец ребенка также был спасен, но без использования оборудования. Кроме того, еще троих человек эвакуировали из соседних квартир.

Как ранее сообщалось, в Магадане пожарные спасли мужчину из горящей квартиры. В ГУ МЧС России по региону сообщают, что он не пострадал.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ульяновские пожарные спасли из горящего дома четырехлетнюю девочку
ребенок пожарные спасение хорошие новости россии
Комментировать