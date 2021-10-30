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Илон Маск намерен открыть собственный университет в Техасе
Общество
Илон Маск намерен открыть собственный университет в Техасе
wikipedia.org  /  CC BY 2.0

Вашингтон, 30 октября. Предприниматель Илон Маск заявил о планах открыть собственный Техасский Институт технологии и науки в США. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

По словам Маска, высшее учебное заведение обречено на «эпичный мерч» и вызовет всеобщее восхищение. Это связано с названием университета. Вуз на английском языке будет записан как Texas Institute of Technology & Science. Сокращенный вариант наименования созвучен названию женской груди на сленге.

Один из пользователей Twitter поинтересовался у предпринимателя, хватит ли ему денег для реализации плана. На что Маск ответил утвердительно. Твит предпринимателя собрал свыше 222 тыс. отметок «Мне нравится» и более 23 тыс. комментариев пользователей.

Американский предприниматель ранее поделился в своем аккаунте в Twitter фотографией нового домашнего питомца. Илон Маск дал щенку кличку Флоки.

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