Видный суданский чиновник Том Хаго обвинил свергнутое правительство в разжигании конфликта

Хартум, 30 октября. Глава Юнионистской демократической партии и один из лидеров Суданского революционного фронта Том Хаго прокомментировал в интервью агентству Al Jazeera организованные в Хартуме акции протеста.

По его словам, группа лиц, возглавляющая сегодняшние демонстрации, подтолкнула народ к конфронтации и ничего не достигла в течение двухлетнего периода своего правления в стране. Данное заявление чиновника направлено против прежде правящей коалиции Сил Декларации свободы и перемен, в которую до раскола входила и Юнионистская демократическая партия.

«Они стремятся установить гражданскую диктатуру, в которой практикуется монополизация власти», — добавил Хаго в интервью.

По его словам, суданская армия поддерживала людей на многих сложных этапах и продолжает это делать. Вооруженные силы учитывали желания и стремления граждан и взаимодействовали с ними два года назад в разгар революционного движения.

При этом партийный лидер отверг факт захвата власти, отказавшись назвать ситуацию в стране «переворотом». Он подчеркнул, что на следующей неделе суданский народ выйдет на улицы, чтобы выразить свою истинную позицию в отношении происходящего.

С конца сентября Судан охвачен массовыми волнениями и беспорядками на фоне серьезного политического и экономического кризиса. Жители ежедневно выходили на улицы и призывали к отставке гражданского правительства. В понедельник, 25 октября, главнокомандующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране чрезвычайное положение, распустил правительство и Суверенный совет.

В Хартуме 30 октября проходят очередные демонстрации под лозунгом «Отступать нельзя!». Активные призывы присоединиться к протестам продолжались в течение последних нескольких дней на фоне перехода власти к военным.