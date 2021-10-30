Три десятка сирийских беженцев покинули лагерь «Эр-Рукбан» при содействии ЦПВС

Дамаск, 30 октября. Тридцать сирийских беженцев выведены из лагеря «Эр-Рукбан» через пропускной пункт Джлеб. Событие состоялось по инициативе российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и сопровождалось помощью Сирийского Красного полумесяца.
Переведенные на подконтрольную правительству территорию люди рассказали о тяжелой гуманитарной обстановке, царящей в лагере беженцев. В частности, медицинские услуги, как и продукты первой необходимости, недоступны, а предоставляемая ООН гуманитарная помощь разворовывается антиправительственными группировками, контролирующими объект.
What answers does #SyriaConf2021 have for 10,000+ people starving in #Rukban Camp who have been without any aid for more than 2 years. Most of the residents are Women and Children. @ASteiner @FilippoGrandi @Refugees @JanezLenarcic @UNReliefChief @MarkCutts @OCHA_Syria pic.twitter.com/OD7zLZ9khq— Joanna Wren (@1962Wren) March 30, 2021
«Эр-Рукбан» расположен в 55-километровой так называемой «зоне безопасности» вокруг военной базы США Эт-Танф. Лагерь возник на сирийско-иорданской границе после ее перекрытия по решению Аммана. В короткие сроки в образовавшемся лагере скопились несколько десятков тысяч человек.
Охраной объекта занимается опирающаяся на американскую поддержку группировка «Джейш Магавир ат-Таура», которая и разворовывает направляемую беженцам международную помощь. Содержащиеся на территории лагеря люди используются в качестве разнорабочих, чье существование поддерживается скудным пайком. За выход одного человека боевики требуют 150 долларов — недостижимая сумма для беженцев.
Sanitation in Al-Rukban camp: Pits for death and diseasehttps://t.co/Gkx6XBAA2i#rukban #alrukban #syria #camps #refugees #jordan #jordanian #iraq #iraqi #Palmyra #rukbancamp #rukban_camp #RukbanNetwork— Rukban Network (@rukbannetwork) August 13, 2021
Отсутствие медицины и минимальных бытовых удобств обуславливает высокую смертность в лагере, возрастающую в зимний период. Еще в 2019 году Министерство обороны РФ показало снимки 300 захоронений беженцев в «Эр-Рукбане».
На гуманитарные проблемы указывал постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг. Он подверг критике сам механизм поставки продуктов первой необходимости: из-за нежелания международных организаций выстраивать координацию с официальным сирийским правительством, большая часть помощи идет не на поддержку рядовых сирийцев, а оказывается в руках незаконных вооруженных группировок.