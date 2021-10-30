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Три десятка сирийских беженцев покинули лагерь «Эр-Рукбан» при содействии ЦПВС
Весь мир
Три десятка сирийских беженцев покинули лагерь «Эр-Рукбан» при содействии ЦПВС
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 30 октября. Тридцать сирийских беженцев выведены из лагеря «Эр-Рукбан» через пропускной пункт Джлеб. Событие состоялось по инициативе российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и сопровождалось помощью Сирийского Красного полумесяца.

Переведенные на подконтрольную правительству территорию люди рассказали о тяжелой гуманитарной обстановке, царящей в лагере беженцев. В частности, медицинские услуги, как и продукты первой необходимости, недоступны, а предоставляемая ООН гуманитарная помощь разворовывается антиправительственными группировками, контролирующими объект.

«Эр-Рукбан» расположен в 55-километровой так называемой «зоне безопасности» вокруг военной базы США Эт-Танф. Лагерь возник на сирийско-иорданской границе после ее перекрытия по решению Аммана. В короткие сроки в образовавшемся лагере скопились несколько десятков тысяч человек.

Охраной объекта занимается опирающаяся на американскую поддержку группировка «Джейш Магавир ат-Таура», которая и разворовывает направляемую беженцам международную помощь. Содержащиеся на территории лагеря люди используются в качестве разнорабочих, чье существование поддерживается скудным пайком. За выход одного человека боевики требуют 150 долларов — недостижимая сумма для беженцев.

Отсутствие медицины и минимальных бытовых удобств обуславливает высокую смертность в лагере, возрастающую в зимний период. Еще в 2019 году Министерство обороны РФ показало снимки 300 захоронений беженцев в «Эр-Рукбане».

На гуманитарные проблемы указывал постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг. Он подверг критике сам механизм поставки продуктов первой необходимости: из-за нежелания международных организаций выстраивать координацию с официальным сирийским правительством, большая часть помощи идет не на поддержку рядовых сирийцев, а оказывается в руках незаконных вооруженных группировок.

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беженцы сирия эр-рукбан
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