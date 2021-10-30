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Компания «Молдовагаз» высоко оценила переговорный процесс с «Газпромом»

  /   Обновлено: 30 октября 2021 18:53
Экономика
Компания «Молдовагаз» высоко оценила переговорный процесс с «Газпромом»
gazprom.ru  /  Официальный сайт ОАО «Газпром»

Кишинев, 30 октября. Дискуссии по новому газовому контракту между молдавским правительством и отечественным холдингом были трудными, но продуктивными, написал в своем Facebook руководитель российско-молдавского предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Переговоры между руководством корпорации «Газпром» и членами правительства Молдавии стали не самыми простыми, поэтому участвовавшие в переговорном процессе стороны заслуживают похвалы за терпение и выдержку, подчеркнул глава организации «Молдовагаз».

«Хочу лично поблагодарить вице-премьера Молдавии Андрея Спыну за гибкость, принципиальность и очень выверенную позицию в процессе переговоров. Также хочу поблагодарить своих коллег из "Молдовагаза" и "Газпрома" за выдержку, терпение и понимание всего комплекса вопросов и вызовов, которые стоят перед нами. Нам предстоит еще очень много работы», — акцентировал внимание Вадим Чебан.

Новое соглашение предполагает, что республика будет закупать у «Газпрома» топливо по цене в 450 долларов за тысячу кубических метров. Данный ценник будет актуален в ноябре. Как указывал министр инфраструктуры страны Андрей Спыну, формула расчета цены в договоре отталкивается от рыночного соотношения стоимости нефти и газа.

Известно также, что участники переговоров пришли к соглашению по поводу задолженности Молдавии за поставки российского газа, которые в РФ оценивают на уровне 709 млн долларов с учетом просрочки. Власти республики и «Газпром» решили, что в следующем году будет проведен независимый аудит долга. Новый контракт пролонгируется с 1 ноября на пять лет.

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Газпром чебан природный газ россия и молдавия спыну
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