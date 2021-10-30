Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 19:40
19:39
Шоу-бизнес
Тарасова отчитала Авербуха за падение Волосожар в шоу «Ледниковый период»
19:39
Происшествия
Загоревшийся на Рублевском шоссе пассажирский автобус сняли на видео
19:33
Экономика
Курс на сотрудничество с ЕС разрушает экономику Украины
19:30
Шоу-бизнес
Елена Темникова призналась, что пригласивший ее в Москву продюсер оказался педофилом
19:27
Наука
Ученые Национального института антропологии нашли на полуострове Юкатан каноэ эпохи майя
19:25
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся на Рублевском шоссе в Москве
19:25
Происшествия
Талибы открыли огонь по участникам свадебной вечеринки в Афганистане
19:24
Общество
Студенты из Волгоградского университета разработали управляемый взглядом браузер
19:19
Армия
Корабли Тихоокеанского флота провели учения по противовоздушной обороне во Владивостоке
19:19
Общество
Игнорировать — себе дороже: корреспондент RT Придыбайло оценил высказывание Моргенштерна
Все новости

Телеведущий Норкин указал на стремление молодежи искать себе авторитетов среди сверстников

  /   Обновлено: 30 октября 2021 19:01
Общество
Телеведущий Норкин указал на стремление молодежи искать себе авторитетов среди сверстников
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 октября. Одной из тем пресс-клуба «Петербургский уикенд», который еженедельно проходит в медиацентре «Патриот», стала проблема отсутствия авторитета у представителей подрастающего поколения. Мнение экспертов на этот счет разделилось. Кто-то назвал это проблемой, а кто-то заявил о ее отсутствии.

По словам специального корреспондента RT Константина Придыбайло, этот вопрос является реальной проблемой. Его мнение разделил генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, который считает, что такой человек должен уметь разговаривать с молодежью на одном языке и неважно, как он будет выглядеть.

«Назовите мне тех, кто на другом полюсе. Пусть это будет татуированный консерватор-государственник с бородой до пояса, неважно кто, но чтобы он разговаривал с молодой аудиторией на их языке», — заявил Малькевич.

Почетный гость клуба, теле- и радиоведущий, лауреат множества журналистских премий и конкурсов, член Академии российского телевидения Андрей Норкин, в свою очередь, заявил, что не считает это проблемой.

«Нет никакой проблемы, потому что, опять же, это история абсолютно повторяющаяся. Люди в силу своего возраста не принимают навязанный какой-то авторитет. Родители — не авторитет», — уверен Норкин.

По его мнению, авторитетом может быть только точно такой же ровесник.

«А если он еще добился какого-то материального успеха, тогда это авторитет «в кубе». Поэтому вы сейчас не найдете им некоего Моисея их возраста, потому что они ему не поверят в любом случае, ибо он утверждает некие государственные ценности. Они все бунтари в силу возраста. Они вырастут, рано или поздно «снимут значок с Марио» и перестанут так думать», — резюмировал журналист.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Телеведущий Норкин указал на стремление молодежи искать себе авторитетов среди сверстников
норкин молодежь авторитет
Комментировать