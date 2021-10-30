Телеведущий Норкин указал на стремление молодежи искать себе авторитетов среди сверстников

Санкт-Петербург, 30 октября. Одной из тем пресс-клуба «Петербургский уикенд», который еженедельно проходит в медиацентре «Патриот», стала проблема отсутствия авторитета у представителей подрастающего поколения. Мнение экспертов на этот счет разделилось. Кто-то назвал это проблемой, а кто-то заявил о ее отсутствии.

По словам специального корреспондента RT Константина Придыбайло, этот вопрос является реальной проблемой. Его мнение разделил генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, который считает, что такой человек должен уметь разговаривать с молодежью на одном языке и неважно, как он будет выглядеть.

«Назовите мне тех, кто на другом полюсе. Пусть это будет татуированный консерватор-государственник с бородой до пояса, неважно кто, но чтобы он разговаривал с молодой аудиторией на их языке», — заявил Малькевич.

Почетный гость клуба, теле- и радиоведущий, лауреат множества журналистских премий и конкурсов, член Академии российского телевидения Андрей Норкин, в свою очередь, заявил, что не считает это проблемой.

«Нет никакой проблемы, потому что, опять же, это история абсолютно повторяющаяся. Люди в силу своего возраста не принимают навязанный какой-то авторитет. Родители — не авторитет», — уверен Норкин.

По его мнению, авторитетом может быть только точно такой же ровесник.