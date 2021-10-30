«Спартак» упустил победу в матче с «Ростовом» в добавленное время

Москва, 30 октября. Столичный «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Команды полтора тайма не могли распечатать ворота друг друга, на 78-й минуте единственный гол в основное время матча забил хавбек красно-белых Руслан Литвинов. Однако в добавленное время гол полузащитника Даниил Глебов нивелировал преимущество хозяев.

Команда Руя Витории набрала 18 очков в 13 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата страны. «Ростов» идет на 12-й строчке.

Напомним, в пятницу футболисты «Спартака» встретились с недовольными результатами команды фанатами на стадионе «Открытие Арена». Стороны обсуждали унизительное поражение от петербургского «Зенита» (1:7).