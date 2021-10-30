Представительство ЕС в РФ надеется на разрешение ситуации с QR-кодами для дипломатов

Москва, 30 октября. Представительство ЕС в России прокомментировало ситуацию с QR-кодами для сотрудников дипведомств.

В ведомстве рассказали, что представительство поддерживает регулярный контакт с российским МИД по вопросу предоставления кодов дипперсоналу, прошедшему полную вакцинацию от коронавируса.

«Мы надеемся, что МИД РФ найдет решение для этой ситуации в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, которая предусматривает, что государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства», — говорится в сообщении представительства ЕС.

В ведомстве добавили, что документ обеспечивает всем членам представительства свободу передвижения по территории страны, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что иностранные дипломаты вынуждены ставить российскую вакцину, чтобы получить QR-код в РФ, так как прививка, сделанная у них на родине, в России считается недействительной. В свою очередь в МИД РФ рассказали, что в некоторых странах существует дискриминация российских дипломатов, привитых отечественной вакциной.