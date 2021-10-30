Сейсмолог Ирвинг заявила, что в ядре Земли кроется «новый мир»

Вашингтон, 30 октября. Сейсмолог Бристольского университета Джессика Ирвинг, которая принимала участие в изучении земного ядра, заявила, что в нем скрыт «новый мир».

Специалисты Гавайского института планетологии и геофизики совместно с коллегами из Агентства по технологиям и науке Японии провели ряд научных работ, посвященных ядру Земли. В результате исследователи сделали открытие, что его структура неоднородно твердая, как считалось ранее. Состояние материи в ядре варьируется от твердого до мягкого и жидкого.

«Чем дольше мы на него смотрим, тем больше понимаем, что ядро – это не просто кусок железа. Здесь мы находим принципиально новый скрытый мир», — заявила одна из авторов исследования, британский сейсмолог Джессика Ирвинг.

Японские ученые Рюхо Катаока и Синья Накано ранее разработали карту передвижения полярного сияния на Земле за последние три тысячи лет. Явление возникает на разных широтах из-за смещения магнитных полюсов.