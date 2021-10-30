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МИД Украины назвал некорректными обвинения Варшавы в «дискриминации» Киевом поляков

  /   Обновлено: 30 октября 2021 18:42
Политика
МИД Украины назвал некорректными обвинения Варшавы в «дискриминации» Киевом поляков
wikipedia.org  /  Alexxx1979 / CC BY-SA 3.0

Киев, 30 октября. Утверждения Польши о якобы дискриминации поляков со стороны Украины являются некорректными, рассказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Олег Николенко.

По данным агентства «РБК-Украина», Николенко заявил, что использование Варшавой таких утверждений о положении польского сообщества на украинской территории вводит в заблуждение и не отражает истинное состояние дружественных и партнерских отношений стран.

Ранее СМИ Украины сообщили, что замглавы МИД Польши Шимон Шинковский сделал громкое заявление о действиях страны в отношении поляков. Он рассказал, что люди якобы подвергаются дискриминации со стороны Украины.

«Категорически отвергаем утверждения заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы дискриминации поляков на Украине», — подчеркнул Николенко.

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица выразил надежду на исчезновение границы между странами. По его словам, в идеале разделения между государствами «не должно быть вообще».

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украина польша николенко
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