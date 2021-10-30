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Собчак намекнула поклонникам на пристрастие Бузовой к крепким напиткам
Шоу-бизнес
Собчак намекнула поклонникам на пристрастие Бузовой к крепким напиткам
Pr Scr youtube.com

Москва, 30 октября. Телеведущая Ксения Собчак публично пошутила про певицу Ольгу Бузову. Журналистка напомнила фанатам про мем о пристрастии экс-звезды шоу «Дом-2» к коньяку по утрам.

Собчак призналась, что стала получать множество сообщений от подписчиков на тему ограничений из-за локдауна. По словам телеведущей, большинство из них удивило звезду темой: фанаты интересовались, не планируют ли закрыться алкомаркеты в «специальные дни».

Собчак опубликовала пост в Instagram, где развеяла опасения подписчиков, а заодно намекнула на мем о пристрастии Бузовой к крепким напиткам.

«Всех очень волновало, закроются ли в эти выходные алкомаркеты. Мне даже в директ этот вопрос задавали — хотя у нас в стране по коньяку главная, как вы помните, не я. Но кажется, пронесло и празднику быть», — отметила телеведущая.

Впервые шутка про увлечение Бузовой алкоголем прозвучала во время чемпионата Европы по футболу: комментатор Дмитрий Губерниев поинтересовался, не выпивает ли артистка коньяк по утрам. Звезда пытается иронично реагировать на мем, но шутки про алкозависимость все еще преследуют ее.

Несмотря на плотный график работы и скандальную популярность, Бузова имеет множество друзей в мире шоу-бизнеса. Комик Тимур Батрутдинов признался, что уже 20 лет поддерживает «флюидные» отношения с теледивой.

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