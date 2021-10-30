Рособоронэкспорт поставит Киргизии беспилотники «Орлан» и вертолеты Ми-17В-5

Бишкек, 30 октября. Киргизия приобретет у России вертолеты Ми-17В-5, беспилотники (БПЛА) «Орлан» и другую военную технику для своей пограничной службы.

В сообщении пресс-службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии говорится, что соответствующие договоренности были достигнуты в ходе состоявшейся в Бишкеке встречи замглавы кабмина республики Камчыбека Ташиева с руководителем Рособоронэкспорта Александром Михеевым.

«Достигнута договоренность о приобретении кыргызской стороной у Рособоронэкспорта вертолета Ми-17В-5, проведении капитально-восстановительного ремонта вертолетов Ми-8 МТВ, а также поставке запасных частей и ремонте агрегатов к ним», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи стороны также подписали соглашение о поставках многофункциональных комплексов БПЛА «Орлан-10Е» и обсудили вопросы развития военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Ранее сообщалось, что в России создаются новые беспилотники для поиска различных целей в лесистой местности. По словам разработчиков, такие дроны можно использовать для обнаружения беглых преступников или редких животных.