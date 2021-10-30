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Киев и Варшава пытаются сбить цены на российский газ

  /   Обновлено: 30 октября 2021 18:35
Экономика
Киев и Варшава пытаются сбить цены на российский газ
wikipedia.org  /  James Riden / CC BY-SA 2.5

Москва, 30 октября. Газовая компания из Польши PGNiG обратилась к «Газпрому» с просьбой уменьшить цены на голубое топливо, пишет издание RuBaltic.

Польша некоторое время назад выиграла суд у «Газпрома», который постановил отечественному газовому холдингу обновить для Варшавы условия по контракту и привязать поставки топлива к спотовым площадкам Европы, отменив действие нефтяной пары.

Тогда польскому правительству удалось выиграть на этом, так как как стоимость газа не была высокой. Теперь же ситуация на рынке изменилась, и в стране начали «клянчить» у Москвы энергоноситель с поставкой «подешевле».

При этом в восточноевропейском государстве желают принимать сырье не по газопроводу «Северный поток — 2», а стремятся задействовать для получения топлива Украину. Примечательно, что и Киев выступает за активный транзит газа через свою территорию, даже несмотря на то, что время от времени называет Россию «агрессором», а лидер страны считает сырье «грязным».

Варшава импортирует из РФ около 10 млрд кубических метров газа, где 8,7 млрд топлива поставляются на условиях «бери или плати». Фактическое потребление страны по результатам прошлого года достигло 18,9 млрд «кубов». Проблема же Украины заключается в туманных перспективах прохождения зимнего периода — в местных хранилищах имеется всего 10 или 11 млрд кубометров газа.

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