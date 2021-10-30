Экономист Финогенова разоблачила обман семьи Светличной о размере ее пенсии

Москва, 30 октября. Известный экономист Юлия Финогенова смогла разоблачить обман родственников известной актрисы Светланы Светличной. Доктор экономических наук опровергла заявления о том, что размер пенсии артистки составляет 10 тысяч рублей.

После грандиозного скандала с пропажей актрисы и ее поисками родные заявили, что многие годы звезда «Бриллиантовой руки» бедствует. Сын артистки Алексей Ивашов рассказал, что ежемесячно его мать получает от государства порядка 10 тысяч рублей — практически прожиточный минимум.

Специалист сразу же не поверила в подобные заверения. По ее словам, заслуженные артисты РСФСР имеют большое количество доплат, что заметно увеличивает размер пенсионных выплат. Согласно подсчетам Финогеновой, Светличная должна получать 53 тысячи рублей.

«Со следующего года все тоже известно: 55 тысяч 623 рубля — это пенсия, которая будет выплачиваться заслуженным артистам. Она не может быть равна 10 тысячам [рублей] — это минимальная выплата. Если проанализировать ситуацию, то минимум 53 тысячи [рублей]», — заявила экономист в комментарии изданию PopCornNews.

Родственники Светличной в начале недели заявили о пропаже актрисы. В течение суток полиция и волонтеры из спасательных отрядов разыскивали ее по всем уголкам Москвы. Позже выяснилось, что все это время телезвезда сидела в гостинице, куда ее спрятали перед выходом ток-шоу. Актрису не удерживали, а кормили едой и не запрещали смотреть телевизор.