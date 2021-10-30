Норкин прокомментировал скандал с Вадимом Самойловым в «Ельцин Центре»

Санкт-Петербург, 30 октября. Участники пресс-клуба «Петербургский уикенд» обсудили самые резонансные события последнего времени. Выступил и известный ведущий и медиаменеджер Андрей Норкин, который высказался о скандале вокруг рок-музыканта Вадима Самойлова.

Вместе с ведущим шоу «Место встречи» в дискуссии в медиацентре «Патриот» приняли участие генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич и спецкор RT Константин Придыбайло. Все они считают, что лидеры мнений у молодежи слишком отличаются от стандартов, которые были в их детстве. Эксперты подчеркнули, что из-за скандальных артистов можно говорить о перепрограммировании подрастающего поколения.

Против такой позиции выступил Норкин. Он напомнил всем собравшимся в студии о недавнем скандале, в который был замешан основатель популярной российской рок-группы «Агата Кристи» Самойлов.

«Неделю назад был большой шум, когда Вадим Самойлов высказался по поводу «Ельцин Центра». Один только нюанс, я глубоко в эту историю не вникал, — где это было сказано? Если это было сказано прямо там, то тогда, притом что я согласен с оценкой, я считаю, что он поступил неправильно. Не надо было там это говорить», — поделился своим мнением ведущий.

Норкин подчеркнул, что для определенной категории людей Самойлов является лидером мнений. Журналист считает, что рокер был не прав ни в своем высказывании, а в поведении в публичном месте. Малькевич возразил, по его мнению, солист «Агаты Кристи» никак не связан с молодым поколением, как блогер Даня Милохин, оскандалившейся рэпер Моргенштерн и многие другие.

Ранее в рамках дискуссии в пресс-клубе Норкин вспомнил героев видеоигр Nintendo. Ведущий смог отличить двух братьев из культовой игры — Марио и Луиджи.